Estancada la reestructura de deuda en el Congreso

Chihuahua— La reestructura de deuda pública, solicitada por el gobernador Javier Corral al Congreso local, es un tema que se mantiene suspendido en el legislativo, sin una fecha específica para debatirlo ante el pleno, indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Miguel Ángel Colunga.El asunto estuvo por debatirse la semana pasada pero no había acuerdos entre las bancadas mayoritarias, que son Morena y Acción Nacional, según lo reveló el propio Colunga hace algunos días.Esto ha generado que la bancada morenista se pronuncie en contra de la medida financiera planteada por Corral Jurado, a los cuales se les sumaron diputados del PRI, pero el resto de los partidos no se han definido públicamente.El gobernador Javier Corral Jurado pidió al Congreso del Estado autorización para reestructurar toda la deuda pública, por un monto superior a los 48 mil millones de pesos. Busca un plazo de 25 años, contemplado actualmente en uno de los compromisos fiscales más grandes que tiene.Con ello se adquiriría un monto similar con instituciones crediticias para pagar el adeudo actual y conseguir tasas de interés menores, según explica el documento, que se encuentra en la comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda. Su pago no debe superar el 2.5 del monto contratado, especifica.Pero el señalamiento principal de Morena es que éste año se aplicó una reestructura similar, a 20 mil millones de pesos de deuda bancaria del estado, y no hubo buenos resultados financieros para las arcas.En contraste con Morena y PRI, Encuentro Social está más convencido en aprobar la solicitud del gobernador, siempre y cuando se cumplan algunas acciones en materia presupuestaria para el gasto 2019.Morena asegura que este año se aplicó una refinanciamiento de 20 mil millones de pesos de deuda bancaria del Estado y no hubo buenos resultados financieros para las arcas [email protected] om.mx

