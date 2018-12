Analizan alcaldes de municipios engomado vehicular propio

Cuauhtémoc.- La intención del gobierno municipal local de emitir un engomado de circulación vial, es analizado por otros presidentes municipales de la zona, quienes, a decir del alcalde Carlos Tena, están en la espera de ver el desarrollo en la aplicación de este documento en Cuauhtémoc para adoptar la misma imagen de engomado y replicar la argumentación jurídica que se dijo, habrá de respaldar este documento.Lo anterior, luego de anunciada la emisión de un engomado vehicular que habrá de emitirse por parte del Consejo de Urbanización Municipal (Cum), organismo “descentralizado” del Gobierno Municipal y quien se habrá de encargar del proceso administrativo para la venta de este engomado de identificaciòn vehicular.En la región de Cuauhtémoc. se estima existen alrededor de 25 mil vehículos de procedencia extranjera, de los cuales solo se habrán de atender los modelos 2010 o màs antiguos, para respetar lo dispuesto por la Fge en esta flexibilidad de permitir el tránsito de modelos 2010 o anteriores.El costo de hasta 650 pesos, servirá para obras en el municipio y será la Secretaría del Ayuntamiento la que junto con el departamento jurídico, argumenten la validez para emitir este documento que no habrá de tratar el AYuntamiento de Cuauhtémoc, quien se pronunció en contra de esta resolución por constituir un acto que va contra la constitución del país.El objetivo principal de este engomado, que pudiera tener un alcance regional por cada gobierno en su municipio, es que brindaría un número real sobre el número de vehículos de ilegal estancia en el país que existen en esta región, y que dicho número, motive al Congreso de la Unión a una regularización en los próximos años.Tena Nevárez, recordó que en su etapa de luchador social, presentó al Congreso del Estado una petición de que fuera el Gobierno Estatal el que encabece un proceso de identificación de vehículos chuecos y se eliminara la legalidad de todos los engomados “pafos”, sin embargo dicha petición no fue tomada en cuenta.En torno a presuntos decomisos por no solucionar el problema de estancia en el país, mencionó que a título personal, pero sin el uso de la fuerza pública, habrá de impedir, como Presidente Municipal, el paso y circulación de vehículos que porten este engomado.De manera paralela, el Fiscal de la Zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco Chacón, se pronunció en contra del tal disposición por tratarse de un documento que no atiende a la legalidad en materia de circulación de vehículos chuecos, por lo que invitó al edil de Cuauhtémoc a conducirse por el camino de la legalidad.

