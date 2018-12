'Chihuahua puede asumir los cambios'

Chihuahua— Ante el aumento del salario mínimo a 176.72 en la zona fronteriza y a 102.68 pesos en el resto del país aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a partir del primero de enero, fue aceptado ayer por los presidentes de Canaco, Canacintra y Coparmex, Carlos Fierro, Claudia Manriquez y Gustavo de Hoyos, respectivamente.En tanto, Infonavit precisó que esta modificación no afectará el monto de los pagos que realicen los trabajadores que se encuentran acreditados. En el caso del saldo de la deuda, éste se actualizará con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en enero de 2019.Recordó que en enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto en materia de desindexación del Salario Mínimo y posteriores modificaciones a la Ley del Infonavit, en las que se establece la UMA como referencia.El presidente de Canaco dijo que en realidad el salario mínimo no fronterizo se incremento un cinco por ciento, ya que a los 88.36 se autorizó un incremento de recuperación de 9.43 pesos más un cinco por ciento.Agregó que eso se hizo con el fin de que dentro de los salarios contractuales haya un ajuste de hasta el cinco por ciento y no se vaya a pensar que hubo un aumento del 16.20 por ciento, en ese rango deberá ajustarse los contractuales. “Hacer eso presionaría a la alza la inflación”.Carlos Fierro dijo que en Chihuahua no habría problema con este ajuste porque mucha gente ya gana arriba de esa cantidad. De hecho, quien pague salarios, bonos e incentivos con menos de cinco mil pesos al mes, tiene problema para contratar personal y retenerlos.El incremento a 102.68 pesos diarios se absorbe perfectamente en la ciudad de Chihuahua, recalcó, y precisó que en la frontera será un poco más complicado porque se irá hasta 176 pesos, aunque si se baja el IVA del 16 al 8%, el ISR de 30 al 20% y bajar la gasolina, luz eléctrica y gas, se podrá absolver perfectamente el incremento.A su vez, la presidente de Canacintra, Claudia Manríquez, consideró que el aumento del cien por ciento al salario al mínimo general de 88.36 a 176.72 pesos diarios en la franja fronteriza, afectará la operaciones de las grandes empleadoras.Detalló que no sólo se ajustará la percepción de quienes ganan el mínimo, sino también de quienes perciban más, aunque estará claro que no en un 100 por ciento.Consideró que los más afectados con esos niveles salariales podría ser la industria manufacturera de exportación fronteriza.En tanto el presidente de Coparmex Nacional, Gustavo de Hoyos, dijo que la propuesta y acción de la Confederación Patronal de la República Mexicana para establecer en el país una Nueva Cultura Salarial, está alcanzando su primer gran objetivo.Gustavo de Hoyos señaló que el impulso de la Coparmex para motivar una discusión profunda y técnica sobre los niveles que deben alcanzar las remuneraciones base en la economía, está llevando a que por primera vez desde 1995, el Salario Mínimo General alcance la llamada Línea de Bienestar determinada por el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social, Coneval.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.