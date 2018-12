Suben de tono protestas de empleados estatales

Chihuahua— Las protestas de empleados de la Secretaría de Salud se intensificaron tras la toma de ayer de la caseta de peaje de la autopista Cuauhtémoc-Chihuahua.Los servidores públicos reclamaron por el incumplimiento en la entrega de los vales de despensa y el bono sexenal que afecta a más de ocho mil empleados en la entidad, mientras que trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), acudieron a trabajar con ropa casual en protesta por la falta de uniformes que desde hace más de dos años no se les han renovado.Ayer, las inconformidades de los empleados en el sector salud se hicieron extensivas a otros municipios de la entidad, como Cuauhtémoc en donde un contingente de empleados del sector salud, rumbo al kilómetro 68 de la carretera Cuauhtémoc a Chihuahua, en donde se ubica la caseta de peaje, para manifestarse en contra de la falta de pago de su bono navideño.La representante sindical Verónica Castañeda dijo que a nivel estatal se estiman en cerca de 8 mil empleados del sector salud que no han recibido este llamado “bono navideño”, que se esperaba sería por el monto de 15 mil 100 pesos por persona, situación que demanda 120 millones 800 mil pesos para solventar la crisis.“Entendemos el problema financiero por el que pasa el Gobierno del Estado, sin embargo también pedimos comprensión para la situación económica de los empleados, ellos también tienen que pensar en esta época en regalos, la cena navideña y el fin de año.En torno a la toma de la caseta programada por los propios empleados, se mencionó que como sindicato, se habrá de apoyar la decisión que se tome de manera gremial, sin embargo destacó que como sindicato, se encuentran abiertos a entablar la negociación como vía pacífica para la solución de los problemas.En el Ichisal el personal de los hospitales de Cuauhtémoc, Juárez, Delicias y Jiménez acudió a laborar con ropa casual.Empleados que afirman que el Estado no les entrega nuevos uniformes desde hace más de dos años y los que tienen están desgastados y brindan un mal aspecto a la institución, siendo esta una más de las múltiples carencias que se tienen.En el caso de los uniformes, la Secretaría de Salud informó que existe un proceso de compra y negó que se tengan más de dos años sin hacer entrega, pues se informó que en 2017 se equipó a los empleados, esto durante los meses de abril, mayo y septiembre.Los vales de despensa que reclaman alrededor de ocho mil trabajadores de la Secretaría de Salud serán entregados a la brevedad posible, afirmó el titular de la dependencia Jesús Enrique Grajeda.Dijo que en los próximos días la Secretaría de Hacienda hará los ajustes necesarios para cumplir con la entrega de estos apoyos, así como el bono sexenal que reciben los trabajadores.A través de un video difundido por el Gobierno del Estado, en el que se aprecia al Secretario de Salud Jesús Enrique Grajeda y al dirigente sindical Pablo Serna, durante la posada navideña organizada a los trabajadores de la dependencia, el funcionario aseguró que se cumplirá con ese compromiso (M. Silva)

