Chihuahua— Al menos once diputados han fijado su postura en contra de la reestructuración de la deuda, siendo estos los integrantes de los grupos parlamentarios del PRI y Morena, mientras que el diputado Misael Maynez quien en un principio se había pronunciado en contra, manifestó que apoyarían el esquema con ciertas condicionantes al igual que los legisladores de Movimiento Ciudadano.Ayer se trató de localizar a los legisladores de los grupos parlamentarios de Nueva Alianza, Partido Verde, Partido del Trabajo, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano para conocer su postura, pero no fue posible encontrar a ninguno.El coordinador del grupo parlamentario de Morena Miguel Ángel Colunga informó el viernes que la bancada votará en el mismo sentido y hasta la momento la postura que mantienen es ir en contra de la reestructuración de la deuda pública planteada por el Ejecutivo, por más de 48 mil mdp, esto por considerar que no es un procedimiento efectivo para el Estado, de esta manera, son ocho los legisladores “morenistas” que estarían en contra.A ellos se suman los diputados que integran la bancada del PRI, que son Rosa Isela Gaytán, Ana Elizabeth Chávez Mata y Omar Bazán Flores, mientras que el otro diputado priista Jesús Velázquez, que no forma parte del grupo parlamentario, aún está indeciso con respecto a su voto.Con esto serían once legisladores que se oponen a la reestructuración de los 33 que integran la legislatura y se requieren de al menos 22 votos que representan las dos terceras partes para aprobar el proyecto.Sin embargo, el jueves previo al inicio de la sesión, diputados del PRI, Partido Verde, Encuentro Social, Nueva Alianza, Partido del Trabajo y la diputada Marisela Sáenz del Encuentro Social, anunciaron la conformación de un bloque para ir en contra de la reestructura, luego de acusar al PAN y a Morena de buscar un acuerdo excluyendo a las demás fuerzas políticas.En ese bloque se encontraban los diputados Alejandro Gloria (PVEM), René Frías (PANAL), Amelia Deyanira Ozaeta (PT), Rocío Sarmiento y Arturo Parga (Movimiento Ciudadano), Marisela Sáenz (Encuentro Social), así como Rosa Isela Gaytán, Ana Elizabeth Chávez y Omar Bazán Flores (PRI).En caso de que el bloque mantenga su postura se tendrían los votos suficientes para impedir que la reestructuración sea aprobada.En Encuentro Social, integrada por cuatro legisladores, existen problemas internos pues durante la semana se dio la destitución de Marisela Sáenz como coordinadora del grupo quedando en su lugar Misael Maynez, y no se ha establecido una postura, mientras que no se pudo localizar a los diputados Martha Lemus y Obed Lara.El viernes, el diputado Máynez dijo stamos de acuerdo en el sí, sólo si hay compromisos en estas decisiones. Puso como ejemplo las plantas tratadoras, pues se pidió por oficio la información y hasta el momento no se les ha respondido.Hasta ahorita, únicamente el grupo parlamentario del PAN -once- estaría a favor de la reestructuración de la deuda pública.