Anuncia Ichimujer recorte de personal

Además de que le disminuirán el presupuesto en 2019, el Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimujer) anunció recortes de personal debido a que asegura que no tiene para pagar la nómina.La directora del Ichimujer a nivel estatal, Emma Saldaña, indicó que los contratos de todo el personal se vencen en diciembre y a la fecha todavía no hay razón de lo que se pueda bajar de recursos federales para cubrir el pago de salarios.“Ya no tenemos recursos para el año que entra, hasta que no sepamos que se van a renovar los contratos y tener claridad de cómo viene el presupuesto federal”, dijo la funcionaria estatal.Explicó que hasta que no se tenga claridad de que habrá presupuesto federal, se contemplará recontratar a todos los empleados cuyo contrato vence este mes.Informes de Transparencia indican que la dependencia tiene 167 empleados en toda su estructura, desde trabajadores sociales, psicólogos, administrativos, directivos e intendentes.El personal está distribuido en las delegaciones de los institutos en los municipios y también en los centros de justicia para la mujer, precisó Saldaña.“Estamos haciendo casi milagros ahorita para pagarles”, expuso. “Es mucho personal porque el instituto casi opera con recursos federales, y es una lástima”, agregó. Dijo que “si a alguien se le termina su contrato, que sepa que es por razones económicas”.El instituto de por sí plantea una reducción de su presupuesto para el próximo año. (Javier Olmos)De 66 millones 669 mil 950 pesos que obtuvo en 2018 para operar, ahora solicitó un presupuesto menor que llega a los 46 millones 944 mil 760 pesos para ejercer en 2019.Datos de la Secretaría de Hacienda establecen que ese monto se gasta en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; por lo que se tiene que recurrir a otros fondos federales, como de la Secretaría de Salud, indicó.Dijo que por la reducción del presupuesto seguramente dejarán de atenderse áreas importantes en el estado; “sí se deja de atender pero ¿qué hacemos, de dónde?”, se preguntó. (Javier Olmos)

