Ciudad Juárez— El Gobierno de Chihuahua planea un recorte de 457 plazas en la burocracia de toda la entidad para el próximo año.La plantilla de servidores públicos 2019, anexo del proyecto de Presupuesto de Egresos, indica que será la Fiscalía General del Estado la dependencia con más bajas, con 218.Le sigue la Secretaría de Hacienda con 109 plazas menos para el próximo año, en comparación con el 2018.El recorte, sin embargo, no impactará en la erogación de salarios que contempla el Ejecutivo en la propuesta, entregada al Congreso el pasado 30 de noviembre.En el paquete económico 2018, el Gobierno estatal presupuestó 10 mil 427 plazas, con un pago mensual de 7 millones 981 mil pesos. Para el próximo año serán 9 mil 970 puestos cuyo pago asciende a 8 millones 375 mil pesos.La razón es que en todos los casos el presupuesto contempla un aumento del salario nominal para los empleados de Gobierno. El pago presupuestado corresponde solamente a las erogaciones de salario nominal, es decir, deja fuera el pago de compensaciones, bonos y otras prestaciones con las que cuentan los trabajadores estatales.De las 23 dependencias de Gobierno consideradas en la plantilla, sólo el Despacho del Ejecutivo registra un aumento de plazas contratadas, al pasar de 21 a 25 empleados, por la contratación de una plaza más de personal especializado, un asesor técnico extra y dos operadores de computadora.La Secretaría de Salud, la Coordinación de Asesores y la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas son las únicas dependencias que conservarán todas sus plazas, 13, 7 y 99, respectivamente. La plantilla no contempla los puestos del personal del sistema de salud de Chihuahua, del personal magisterial, ni de los burócratas de honorarios.El resto de las instituciones presenta disminución de su personal de planta. La Fiscalía General del Estado pasará de 6 mil 275 plazas a 6 mil 57; mientras que la Secretaría de Hacienda disminuirá su plantilla laboral de mil 580 a mil 471.El Diario buscó a Alejandro Salmón, vocero de Hacienda, para conocer el impacto del recorte, sin embargo el funcionario no pudo ser localizado.José Pérez Espino, director de Comunicación Social en la Zona Norte, dijo que no tenía información sobre la naturaleza del recorte, aunque, agregó, podría deberse a la formalización en el presupuesto de los despidos que hubo hace algunas semanas en el Gobierno estatal.En octubre de este año, el Gobierno de Chihuahua anunció que despediría al 20 por ciento de la plantilla laboral en todo el estado, unos 2 mil 500 empleados, principalmente de los que no cuentan con base.El secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, explicó ese mes que cada dependencia sería responsable de revisar en qué áreas se harían los recortes necesarios con la finalidad de eficientar el gasto en la nómina.Antes de los despidos, el gobernador Javier Corral afirmó que el adelgazamiento de la nómina era una medida que atendía el alto costo de la burocracia, además del crecimiento sin orden del aparato estatal.El Gobierno ha ido incrementado las estructuras tres o cuatro veces más que la población, entonces lo que necesitamos es un rediseño institucional, no solamente que nos permita conseguir más recurso que nos permita hacer más obra y atender las necesidades, dijo.En total, de acuerdo con las estimaciones de Hacienda, el ahorro en la nómina sería cercano al 20 por ciento, de la partida de gastos personales.Sin embargo, el recorte presupuestado de acuerdo con la iniciativa presentada ante el Congreso muestra que la reducción de la plantilla laboral del Estado no se traducirá en menos erogaciones.

