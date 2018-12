Urgen a Seido detallar motivo de clausura de gasolineras

Chihuahua— Dos gasolineras fueron clausuradas por la Seido y no podrán funcionar hasta que la investigación lo permita.Al respecto, la Coparmex Chihuahua se pronunció por que la PGR informe el origen y motivo de la inmovilización de las estaciones Carvel y Black Gold que venden combustible importado con tarifas de hasta un peso más económica que el resto.Federico Baeza, presidente del organismo, indicó que si se confirma alguna irregularidad que permita ofrecer esos márgenes de diferencia en los precios, que se actúe conforme a derecho y se ofrezca “piso parejo” para todas las empresas. En tanto, trabajadores de ambas estaciones de servicio afirmaron que los elementos de la Procuraduría General de la República no sólo inmovilizaron las bombas de tres estaciones de servicio de combustible, sino que también se llevaron los equipos de cómputo, sistemas contables, efectivo y otros aparatos electrónicos.Agregaron que a todos los despachadores se les pidió depositar el efectivo de las ventas e incluso se les negó el uso de sus aparatos celulares y se les pidió hasta sus credenciales de elector.Los elementos federales entraron también a las oficinas y sellaron los escritorios y hasta las áreas de casilleros de los trabajadores.En la estación de Black Gold en Periférico Lombardo Toledano y Juan Pablo II, la intervención de las autoridades inició alrededor de las 2:30 de la tarde del jueves pasado y terminó a las dos de la mañana del viernes, informó el personal de atención al público.Los despachadores indicaron que la estación ofrecía el combustible por alrededor de un peso por debajo del resto de las gasolineras.Con la suspensión del servicio, no sólo se afectará a los clientes, quienes ahora tendrán que pagar más por el combustible, indicaron los despachadores, sino también a una cantidad importante de empleados, ya que no sólo es el gerente o el dueño del negocio, sino una cantidad importante de familias.Detallaron que al menos cuatro personas están encargadas de cada bomba de servicio y son cinco las unidades de despacho en la estación, la cual, hasta ayer permanecía acordonada. Señalaron que hasta ahora no saben qué pasará con su fuente de empleo, aunque tienen la promesa de los patrones de que recibirán su sueldo y aguinaldo.La intervención de las autoridades federales en las estaciones de servicio Black Gold y Carvel es algo muy positivo, debido a que se busca que haya una legal y equilibrada transparencia entre todos los expendedores de combustible en Chihuahua, consideró ayer el presidente de Coparmex Chihuahua, Federico Baeza Mares.Apuntó que la misma Organización de Expendedores de Petróleo en donde están agrupados los propietarios de estaciones de servicio debe estar muy pendientes para defender los intereses de sus agremiados. La misma PGR está en todo su derecho para buscar e indagar qué pasa en algunas empresas y establecer si se realizan o no actos ilegales, y proceder conforme a la ley.Agregó que las autoridades tienen que dar “piso parejo” a todas las empresas y competidores, por lo que la intervención que se hizo en estos negocios “por algo fue” y se piensa que “algo debe de haber de fondo”.Si este acto no fue lo que la autoridad esperaba, que se le permita a esas empresas seguir trabajando de inmediato.El presidente de Coparmex Chihuahua dijo que es importante que la autoridad brinde información sobre qué pasa con las gasolineras, más con las que vienen de afuera y ofrecen precios mucho más bajos.Insistió en que si hay un hecho delictivo, la ciudadanía tiene derecho a saberlo y que se pueda apoyar a las que cumplan con todas sus obligaciones.Observó que sin duda una diferencia de un peso en el litro de combustible, ya marca una diferencia cuando se llena un tanque de 60 litros, lo cual es un ahorro considerable, pero sin duda que se lleve a cabo la investigación y se conozca qué pasó.Informó que se sigue viendo el robo de combustible como algo común, sobre todo en el sur del país, y que no se ha logrado detener y debe hacerse algo más para detener el problema.Tanto Black Gold como Carvel empezaron a operar este año en la ciudad capital y despuntaron en sus operaciones por ofrecer combustible cien por ciento de importación a precios que van desde 70 centavos a un peso de diferencia respecto al resto.La empresa Black Gold inauguró la primera estación con gasolina y diésel importados por Windstar Energy Resources. El pasado 16 de febrero los empresarios Daniel Salazar de Black Gold y Esteban Salas de Windstar Energy Resources destacaron el hecho de que serían las primeras en ofrecer combustible no comercializado por Pemex, con precios más bajos y mayor rendimiento.También informaron que ese mismo día se abriría la segunda estación en Delicias y proyectaron abrir otra más en Ciudad Juárez. Informaron que Windstar importaría el combustible en pipas con capacidad de 33 mil 500 litros, así como en góndolas de ferrocarril para garantizar el abasto.Asimismo indicaron que el consumidor podría encontrar pronto una red de estaciones con marca Windstar en Chihuahua. Respecto a la marca Black Gold, informaron que tienen planes de crecimiento a través de adquisición de estaciones de servicio y a través de la renta de la franquicia.Estimaron que se invirtió alrededor de un millón de pesos en el cambio de imagen de la estación con franquicia de Pemex a Black Gold. A su vez, Carvel inauguró el pasado cinco de mayo la primera estación de servicios ubicada en el kilómetro 26 de la ciudad de Aldama, y anunció que en breve se efectuaría la apertura de la sucursal San Alejo, en el kilómetro 15 a la carretera Chihuahua-Aldama.El vocero de la empresa, Ricardo Becerra, anunció que se prevé abrir 20 estaciones más en todo el estado, en una primera etapa. Señaló que el combustible se vende un peso más barato que en otras estaciones de servicio, pero además es de mayor calidad y rendimiento superior, ya que cuenta con un alto grado de refinamiento.Destacó que a diferencia de otras marcas, Carvel es la única empresa con la capacidad de suministro y distribución propia, ya que cuenta con una planta de almacenamiento de más de un millón de litros y una flotilla de transporte de combustible compuesta por más de 50 autotanques, que surtirán combustible en todos los rincones del estado de Chihuahua.El vocero aseguró que la empresa continuaría brindando los mejores precios, ya que no cuentan con intermediarios en importación, almacenamiento y distribución.La estación que le fue suspendida en Avenida Teófilo Borunda y Ocampo se inauguró el pasado sábado 15 de septiembre. Al día siguiente abrieron otra gasolinera en El Terrero, Namiquipa, para sumarse a las que hay en la carretera a Aldama, la rúa a Juárez, Sueco, Flores Magón y Cuauhtémoc.Cabe señalar que Carvel tiene proyectado construir 20 estaciones de servicio a lo largo de la entidad.