Huye madre de la bebé abandonada

Chihuahua— La madre de la bebé recién nacida que fue abandonada en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva huyó de su domicilio y está plenamente identificada, informó la Fiscalía General del Estado (FGE), sin que hasta ahora se haya podido dar con su paradero.Los padres de la menor estarían incurriendo en la probable comisión del delito de omisión de cuidados, mientras que la Unidad de Delitos Sexuales o Contra la Familia, analiza los videos de seguridad del Hospital de Ginecología del IMSS en donde dio a luz.La menor, que se encuentra bajo observación en el Hospital Infantil, estará a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF Estatal, hasta que se defina su situación y en el caso de que ni los padres o familiares se responsabilicen de ella, se dará en adopción, ya que por lo menos hay diez familias interesadas en la bebita.A través del área de comunicación social de la FGE, se informó que la madre de la menor, una mujer de 29 años, se encuentra identificada y se conoce su domicilio; sin embargo, no ha podido ser localizada y es responsable del delito de omisión de cuidados.También se busca al padre de la pequeña, de quien no se tienen datos. La Unidad de Delitos Sexuales o Contra la Familia de la Fiscalía Zona Centro es la responsable de realizar las investigaciones y hasta el momento no se han aportado más datos sobre el probable paradero de la madre, o si algunos familiares han sido entrevistados.También se han entrevistado con personal del hospital de Ginecología del IMSS, a fin de determinar si existieron irregularidades o alguna complicidad para dejar salir a la mujer, pues se desconoce si recibió el alta médica.El procurador de la Defensa del Menor, César Juárez, explicó que desde el momento en que se les reportó el hallazgo de la pequeña trabajaron en apego a sus protocolos y marco legal, pues personal de esta dependencia realiza guardia las 24 horas del día en el Hospital Infantil para velar por el bienestar de la infante, pues se debe ser garante de sus derechos de salud, alimentación e identidad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.