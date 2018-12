PRI va en contra de reestructura de la deuda; PES y MC en análisis

Chihuahua— De las segundas minorías que hay en el Congreso del Estado, sólo el PRI adelantó su rechazo a la solicitud del gobernador Javier Corral para reestructurar toda la deuda pública de Chihuahua, por alrededor de 48 mil millones de pesos. Mientras que Encuentro Social hace una serie de planteamientos, que de cumplirse, derivaría en respaldar la petición del mandatario estatal.En tanto que Movimiento Ciudadano todavía está en análisis de la propuesta y no ha definido su voto. Entre esos tres partidos se encuentran 10 diputados, de los 33 integrantes del Congreso local, y de los cuales se necesitan 22 votos para pasar el mecanismo fiscal solicitado por Corral.Sin embargo en el caso del PRI, se tiene una mayor seguridad de tres de sus legisladores, debido a que el congresista Jesús Velázquez se mantiene alejado de la bancada. A su vez en el PES también existe una división entre el diputado Misael Máynez y Marisela Sáenz, dado que ambos hablan como coordinadores de la fracción.Con ese panorama, Morena rechazaría el proyecto con sus ocho diputados, más tres del PRI y posiblemente los cuatro del PES, y detendrían la reestructura, pero de no tener el aval de Encuentro Social, tendrán que buscar en otros partidos.En el caso de éste último, Máynez se dijo consiente de la urgencia que tiene el Estado por liquidez, y por ello podrían votar a favor de la reestructura.Pero ello sólo se daría si se garantiza que no habrá compras a sobreprecio, habrá cambios en el área de Deporte, en la cual el diputado ha denunciado diversas anomalías, así como brindarles información del mantenimiento de las plantas tratadoras de agua en Chihuahua capital, tema en el que también hay polémica por un crédito de 900 millones pedido por Corral para renovar esas plantas.“Estamos de acuerdo en el sí, sólo si hay compromisos en estas decisiones.Por ejemplo de las plantas tratadoras, se pidió por oficio la información y hasta el momento no se nos ha respondido”, condenó Máynez.Por su parte, el dirigente estatal del PRI y diputado local, Omar Bazán Flores, subrayó que una nueva reestructura de deuda no servirá, por lo que el voto de ese partido irá en contra.Ello en referencia a un mecanismo similar aplicado este año a 20 mil millones de deuda bancaria del Estado, que no cumplió con la expectativa, según lo dijo el propio Corral Jurado públicamente.En el caso de MC, que tiene 2 legisladores, la coordinadora Rocío Sarmiento informó que están todavía revisando el asunto y no han definido su postura. Además que se tenía programada una reunión con Hacienda para ese tema, y no se ha logrado.