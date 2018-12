Pide Morena apoyo vs reestructura

Chihuahua— El tema de la reestructura de deuda pública y del presupuesto para el siguiente año todavía no tiene una definición en el Congreso del Estado por la falta de acuerdos entre los partidos, por lo cual su aprobación podría irse hasta fin de mes.Así lo estimó el coordinador de Morena, Miguel Ángel Colunga, el cual hizo un llamado a los demás partidos a detener la reestructura, con el argumento que es un mecanismo no funcional. Es una lucha que ellos darán y de ser necesario, dijo, tomarán la tribuna para impedir que se apruebe.Con ello rechazó que exista una negociación “en lo oscurito” con el PAN, tal y como lo acusaron varias bancadas el jueves pasado, y que incluso sus propios compañeros de partido se deslindaron de los pactos que pudiera realizar.En rueda de prensa, Colunga reveló que el tema iba a subirse a discusión y votación en la sesión del jueves, pero logró detenerse el dictamen elaboradoTambién habló de los señalamientos en su contra de que él habría ordenado detener la votación de irregularidades en las cuentas públicas del Estado, de Juárez, Camargo y Congreso, como parte de una negociación con el Gobierno de Corral.“Yo no hice llamadas. Rotundamente puedo decir que no, yo no bajé los dictámenes”, expresó después de la acusación del diputado Misael Máynez, de Encuentro Social, el cual afirmó que Colunga había dado esa orden, aunque finalmente los diputados si aprobaron las cuentas con anomalías y pidieron denuncias contra funcionarios y exfuncionarios por diversas irregularidades.En el caso del Presupuesto de Egresos 2019, el líder de la bancada morenista manifestó que ese partido plantea modificaciones en el gasto, reducciones en algunos rubros, bajar la revalidación vehicular, eliminar la vigencia de licencias de conducir y de actas de nacimiento, entre otras cosas.También van en contra de aumentar el presupuesto del propio Congreso, proyectado a 432 millones para el próximo año, aunque según Colunga la cifra ya se tiene establecida entre 310 y 320 millones, cantidad similar a la de este año.Las acusaciones contra él se derivaron de una reunión que sostuvo con el coordinador del PAN, Fernando Álvarez, el gobernador Corral y el delegado del Gobierno federal para Chihuahua, Juan Carlos Loera; sin embargo, Colunga especificó que el encuentro se dio sólo para que Morena estableciera que no aprobaría la reestructura y exigía cambios en el presupuesto.

