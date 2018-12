Ciudad de México— Las autoridades penitenciarias de Chihuahua no han proporcionado atención médica al Auditor Superior del Estado durante la Administración de César Duarte, Jesús Manuel Esparza Flores, quien necesita ser operado de una hernia hiatal y esofagitis, denunció la defensa del procesado por peculado.El abogado Irving Anchondo Valdez dijo que su cliente se encuentra en huelga de hambre desde el martes pasado porque, entre otros motivos, la Fiscalía Estatal pretende involucrar a su familia en los supuestos delitos que le imputan.El defensor dijo en un comunicado que al día de hoy el ex funcionario preso en el Penal Estatal de Chihuahua ya presenta presión sanguínea baja, con registros de 80/60, y ha perdido 3 kilos de peso, ya que únicamente está tomando agua y electrolitos."Expresa que presenta zumbido en los oídos, dolor de cabeza y algunos calambres pero en general está bien; que el personal médico del Cereso lo está monitoreando pero, respecto a la hernia hiatal y esofagitis que presenta, no le ha sido proporcionada atención medica alguna a pesar de que lleva 18 meses recluido en dicho centro penitenciario."El señor Esparza no ha recibido atención adecuada en relación con su padecimiento ya indicado, con lo que la autoridad penitenciaria está violando el derecho humano de acceso a la salud de dicha persona", señaló.Indicó que son tres los motivos por los cuales inició la huelga de hambre, el primero es que necesita ser operado de un padecimiento grave y no se le ha brindado atención medica integral ni practicado los estudios médicos necesarios.Según el litigante, otro motivo es la negativa de los jueces de control de modificar la medida cautelar de prisión preventiva, pese a tener arraigo en la ciudad de Chihuahua y a estar cubierta la posible reparación del daño que podrían reclamarle, ya que están asegurados varios inmuebles de su propiedad por un valor que equivalen a los desvíos que le imputan.Según el comunicado, la otra razón de su huelga es el hostigamiento de las autoridades estatales a su familia, ya que han aparecido declaraciones de un testigo de identidad reservada que los involucra en delitos, además de que -según su dicho- desde que fue detenido ha sido presionado para aceptar responsabilidad en los hechos que la Fiscalía le atribuye."Esta persecución no es un sentir del señor Esparza Flores, ya que se cuenta con evidencia de que existe una coordinación irregular entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que tiene como finalidad precisamente no sólo mantener sometido a proceso a ex Auditor, si no mantenerlo en prisión preventiva el mayor tiempo posible a efecto de minar su voluntad", afirma su defensor.El ex funcionario tiene 5 procesos en curso por presuntos hechos de corrupción, como son los casos de presuntos desvíos por 2 millones 331 mil 600 pesos, un millón 461 mil 600 pesos y otro de 870 mil pesos.