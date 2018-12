Nepotismo y acoso en PJF

Chihuahua— El nepotismo en el Poder Judicial de la Federación en Chihuahua es una práctica común, al igual que el acoso laboral hacia los trabajadores de base a quienes, según la lideresa sindical María de los Ángeles Heredia Balderrama, jueces y magistrados amenazan continuamente con despedirlos sin mayor trámite.“Hay acoso hacia el sindicato y sus agremiados. A mí se me ha tratado de impedir el ingreso para hablar con los trabajadores, no quieren verme allí ni que nadie los defienda”, afirmó Heredia.Dijo que los jueces y magistrados deben utilizar la autoridad para formar un buen equipo de trabajo y no andar viendo cómo colocan a sus familiares. “No se vale levantar a nadie de su trabajo para meter a un pariente”.Agregó que en tribunales los jueces y magistrados son “amos y señores, ellos así lo expresan, ‘mi juzgado, mi tribunal’, pero al final del día todos somos institución, somos servidores públicos”.Aseguró que además hay desigualdad con los familiares, para quienes el trabajo es más ligero, los permisos económicos se conceden con mayor facilidad y hay mayores consideraciones.Dijo que la actuación de los jueces y magistrados es fraudulenta ya que obligan a los empleados de base a solicitar permisos sin goce de sueldo o incluso a renunciar para darle ese espacio a un familiar.“Hoy la novedad es que si en un tribunal queda vacante una plaza van y hablan con el titular de otro juzgado y le proponen a alguien para que se vaya a esa vacante, con la condición de que sea un familiar quien ocupe el hueco que se queda”, declaró Heredia Balderrama.Señaló que eso es un fraude y un engaño para la propia institución porque aparecen las peticiones de los trabajadores como si voluntariamente ellos estuvieran solicitando el cambio y no es así.De acuerdo con la lideresa sindical, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación han perdido la “inamovilidad” gracias a la aplicación –libre y a consideración de jueces y magistrados– del artículo 51 bis, que les da facultades para despedirlos cuando ellos deseen.“Es un acuerdo sacado por el Consejo de la Judicatura Federal en julio de 2015. El único requisito para hacerlo es que medie un acta administrativa y pueden ser despedidos sin responsabilidad para el juez o el magistrado. Allí se termina la garantía de los trabajadores”, expresó.Dijo que con ese artículo 51 bis jueces y magistrados amenazan a los empleados con despedirlos.“A los jueces y magistrados los rotan y cuando llegan a un tribunal o juzgado quieren colocar por lo menos a cinco personas de su confianza. Empiezan a ver a quién pueden quitar para meter a su gente. Ha habido casos en que trabajadores con 10 y hasta 25 años de servicio van para afuera bajo el citado artículo, totalmente violatorio y que vulnera el derecho a la estabilidad y el empleo”, indicó.Lo anterior, afirmó Heredia, se presta para el nepotismo y aunque el sindicato ha protestado no han logrado que se elimine.“Es injusto que todos estos ataques se vayan contra la base sindicalizada porque dejamos familia, compromisos, tenemos hora de entrada pero no de salida. A los trabajadores no les dan bono de riesgo, es una prestación exclusiva de los jueces y magistrados, cuando son los trabajadores quienes dan la cara ante los reos”, puntualizó.La lideresa sindical explicó que los jueces y magistrados son representantes del patrón mientras que el sindicato está conformado por los secretarios adscritos a los tribunales colegiados, juzgados de distrito, actuarios, oficiales administrativos, oficiales de servicios y mantenimiento.El pasado miércoles Heredia Balderrama reconoció que hay excesos en las percepciones de jueces y magistrados, ya que además de los altos salarios que perciben, que llegan a los 145 mil pesos por mes, cuentan con prestaciones como ayuda alimentaria por 15 mil pesos mensuales, chofer particular por 19 mil pesos y hasta compra de libros por 12 mil pesos.