Chihuahua— El alcalde de Camargo, Arturo Zubía (PAN), será denunciado penalmente por presuntos delitos electorales cometidos en el año 2017, por retener una parte del salario a regidores de Acción Nacional.Así lo ordenó ayer el Congreso local al dictaminar observaciones en la cuenta pública de ese municipio, además de encontrar presuntas anomalías que podrían derivar en procesos administrativos, por las cuentas del Gobierno del Estado, del propio Legislativo, y del Ayuntamiento de Juárez.En el caso de Zubía, quien ha sido diputado local y alcalde de Camargo en varias ocasiones, los diputados de todos los partidos políticos, incluido Acción Nacional, pidieron a la Auditoría Superior del Estado presentar denuncia penal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).La observación 053 establece que de enero a junio del 2017 se retuvieron 67 mil 885 pesos a regidores panistas, con un depósito futuro de 51 mil pesos al hoy regidor Carlos Roberto Aldana Salcido, y se considera que dicha retención no debió haberse dado, además de considerar que el recurso fue a parar al partido blanquiazul.También se retuvieron 44 mil pesos a otros funcionarios.En otra de las cuentas públicas, la de Juárez, se determinaron sólo procesos administrativos contra el alcalde Armando Cabada y demás funcionarios, por la contratación de servicios de información, difusión y espectáculos culturales, por 11 millones de pesos, a la empresa Intermedia de Juárez S.A. de C.V.La observación establece que el Ayuntamiento no debió haber contratado a esa empresa porque en ella existen, como socios, familiares del alcalde.De igual forma se pide actuar de forma administrativa por un pago de 2.1 millones de pesos de forma retroactiva al canal 44, por un contrato firmado en marzo del 2017, pero cuyo monto se pagó por servicios de enero y febrero antes de tener el acuerdo.Al Congreso del Estado se le encontró un pago anticipado indebido de 2.5 millones de pesos a Fernando Macías Saucedo o Ingeniería Vertical Automatización y Mantenimiento de Elevadores, para la instalación de dos elevadores con una carga útil de mil 250 kilogramos cada uno.La cuenta pública del Gobierno del Estado en el ejercicio fiscal 2017 integró más de 30 observaciones, entre las cuales destacan contratos simplificados de 55 millones para mantener elementos de la Policía Estatal Única en Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, Madera, Guachochi, Chihuahua, Valle de Juárez, Temósachi e Ignacio Zaragoza, considerado por la Auditorúa como gasto injustificado.También la adjudicación directa por 600 mil pesos con Impresora y Editorial S.A. de C.V., para la impresión del periódico Cambio 16, integrado por 32 páginas totales, con un tiraje de 100 mil ejemplares semanales (6 semanas del 30 de enero al 09 de marzo de 2017), sin la justificación para evadir el proceso de licitación.En otro de los rubros se le observa el gasto de casi 2 millones de pesos por la compra de material con Comercializadora y Abastecedora del Centro de Chihuahua, S.A. de C.V., sin tener contrato alguno. Asimismo 3.7 millones erogados en favor de Ideas Empresariales Caleb, S.A. de C.V. mediante adjudicación directa sin la justificación correspondiente.Además, se tienen pagos de capacitaciones para uso de helicóptero y avionetas por más de un millón de pesos, sin tener los contratos correspondientes con Bell Helicopter Textron Inc, Flightsafety International y Simcom Aviation Training.Mientras que de la Secretaría de Desarrollo Social resalta un gasto irregular por 152 millones de pesos para apoyos a adultos mayores.Asimismo, en materia de deuda pública, la Auditoría Superior determinó que hubo un pago superior de 372 millones para los intereses de ese compromiso fiscal, al haberse erogado 2 mil 198 millones de mil 826 presupuestados con ese fin para 2017.En cuanto a obra pública, la ASE determinó que hubo una diferencia de 678 mil pesos entre lo proyectado y lo pagado para un centro comunitario llamado Torres del PRI o Concordia, y de 589 mil en un centro comunitario llamado Altavista.

