Protestan trabajadores de Salud por vales de despensa

Chihuahua— Alrededor de ocho mil trabajadores de la Secretaría de Salud continúan a la espera de sus vales de despensa por 12 mil 500 pesos, apoyo que se les entrega anualmente durante esta época del año y que debido a la situación económica del Estado en esta ocasión no se les ha entregado.Por tal motivo, ayer realizaron una protesta frente a Palacio de Gobierno y bloquearon las avenidas Carranza y Aldama para exigir una solución al problema.El dirigente sindical Pablo Serna les informó que los vales se les entregarán en su totalidad, pero afirmó que no será posible que sea antes del 24 de diciembre.Los afectados indicaron que este año no van a tener una feliz Navidad, pues con los vales que se les entregan compran la cena para las fiestas navideñas y de fin de año y por irregularidades y malos manejos del Estado, el apoyo está a la deriva y sería hasta el próximo mes cuando se les haga entrega de estos bonos.Explicaron que desde el pasado mes de octubre se liberó la licitación para otorgar estos vales y se les informó que serían entregados en tiempo y forma, sin embargo, hace unos días se les hizo saber que por problemas presupuestales será hasta el mes de enero cuando se les entreguen, una vez que hayan concluido las festividades de la época.De esta manera, acusaron al Estado de irresponsable, pues señalan que este recurso proviene de la Federación y por lo tanto el Gobierno estatal no debería tener problema para entregarlo y tener que pasar por esta situación. (Miguel Silva)Por tal motivo, realizaron la protesta en la que cerraron por varias horas el tránsito vehicular en el centro de la ciudad, lo que generó un severo conflicto en la zona y la molestia de cientos de automovilistas que no pudieron circular.La protesta se levantó una vez que el dirigente sindical, Pablo Serna, sostuvo una reunión con Joel Gallegos, director de Gobernación y sin que se haya obtenido un acuerdo favorable para los trabajadores de la dependencia estatal.Pablo Serna dijo que, en la reunión que sostuvo con el funcionario estatal se le dejó claro que el Estado no tiene recursos para cumplir con ese compromiso y tendrán que esperar hasta que las arcas estatales se repongan.

