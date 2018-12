Merma salud de exfuncionario encarcelado, asegura defensa

Chihuahua– A seis días de que el exauditor superior del Estado Jesús Manuel Esparza Flores inició una huelga de hambre en el interior del Cereso de Aquiles Serdán donde permace recluido en demanda por la persecución política que dijo, enfrentan él y su familia, su estado de salud se ha ido mermando, reportaron ayer sus abogados.“Su estado de salud se ha mermado pero permanece estable, sus niveles de glucosa están estables, sin embargo al día de hoy (jueves) ya presenta presión sanguínea baja, específicamente TA 80/60, y ha perdido tres kilos de peso ya que únicamente esta tomando agua y electrolitos”, indicó el licenciado Irving Anchondo.Agregó que el exauditor presenta zumbido en los oídos, dolor de cabeza y algunos calambres pero en general está bien; que el personal médico del Cereso lo está monitoreando, pero respecto a la hernia hiatal y esofagitis que presenta no le ha sido proporcionada atención médica alguna a pesar de que lleva dieciocho meses recluido en dicho centro penitenciario.Contrario a lo expresado el pasado jueves por la vocera del Cereso estatal, Alejandrina Saucedo, en entrevista con un medio televisivo, en el sentido de que Jesús Esparza no presenta alguna enfermedad grave o problemas serios, minimizando su condición en el sentido de que únicamente se trata de problemas gástricos, dijo que se le han proporcionado alimentos, sin embargo ya es decisión de él si los toma o no; el abogado de Esparza subrayó que no ha recibido atención adecuada en relación a su padecimiento ya indicado, con lo que la autoridad penitenciaria esta violando el derecho humano de acceso a la salud de dicha persona.Cabe precisar que el señor Jesús Manuel Esparza Flores decidió iniciar la huelga de hambre en la que se encuentra, por tres razones principales, expusieron.En primer lugar el hecho de que asegura que presenta un padecimiento grave que necesita ser operado y no se le ha brindado atención médica integral y no se le han practicado los estudios médicos necesarios para dar seguimiento al mismo.También la negativa de los jueces de control de modificar la medida cautelar de prisión preventiva aún y cuando tiene arraigo en la ciudad de Chihuahua y la posible reparación del daño se encuentra cubierta por estar asegurados por la Fiscalía diversos bienes inmuebles propiedad del contador Esparza, cuyo valor alcanza incluso para cubrir la totalidad de los supuestos desvíos que le atribuyen.FinalmenteeEl hostigamiento que ha sufrido tanto el como su familia, ya que expresa que desde que fue detenido ha sido presionado para aceptar responsabilidad en los hechos que la Fiscalía le atribuye y recientemente se ha involucrado a su familia en los supuestos hechos delictivos que pesan en su contra, a través de las declaraciones de un testigo con identidad reservada.

