Regresan a Raúl a las calles; fue detenido cuando se comía a su perro

.-Ya anda de nuevo en las calles de Ciudad Aldama Raúl, el hombre que el viernes pasado fue asegurado por la policía después de que destazó un perro para comérselo, por lo que vecinos están temerosos de que vaya a atacar a alguna persona.Los quejosos comentan que Raúl no fue detenido por la policía, solo lo llevaron al DIF, donde le dieron comida y lo dejaron ir.“En la policía me dijeron que no era delito que hubiera matado el perro, que lo había hecho por hambre, pero eso no es cierto, no se come los perros por esa razón, se los come por gusto o por otra cosa pero no por eso, porque yo le daba comida y también a sus perros”, dijo un residente de Ciudad Aldama, quien conoce de cerca al hombre en cuestión.Raúl fue sorprendido el viernes de la semana pasada en una casa abandonada al momento que cocinaba unas costillas de su perro que había destazado.Ese día, los municipales trasladaron al joven al DIF Municipal, pero sólo le dieron comida y lo dejaron que se fuera, no lo canalizaron a ninguna dependencia para que le brindaran auxilio, ya que padece de sus facultades.“Tenemos miedo de que ande en las calles, sabemos que está enfermo y queremos que las autoridades hagan algo, que no esperen a que ocurra una tragedia. Ahorita es un perro, mañana puede ser un ser humano”, dijo el entrevistado.