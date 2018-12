Tras las huellas de un feminicida

La mañana del 25 de noviembre de 2018, en la colonia Riberas de Sacramento, fue localizado el cuerpo sin vida de una jovencita de 15 años de edad quien según los resultados de la necropsia, murió a causa de los golpes que su agresor le propinó repetidamente con blocks de construcción hasta reventarle la cabeza.Después se supo que la adolescente también había sido violentada sexualmente de manera brutal. La víctima presentaba múltiples lesiones así como huellas de golpes en diversas partes del cuerpo, en ambos brazos y piernas.El asesino fue implacable y convirtió a la joven en parte de la estadística que ubica a Chihuahua en tercer lugar a nivel nacional en feminicidios y en uno de los seis estados (Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Jalisco) que al cierre de agosto del 2018 aglutinaron el 40 por ciento del total de delitos de este tipo (469), según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública –SESNSP-De acuerdo con los expertos, el feminicidio es un delito que puede ser provocado por una motivación sexual o psicológica lo que amplía mucho el campo de acción para buscar al posible criminal.Mustafa Jamis, perito en Psicología Forense de la Fiscalía General del Estado, explica que existen diferentes tipos de agresores y características de esto, lo que permite a los especialistas definir incluso si el feminicida tenía algún vínculo con la víctima.“Tenemos un agresor que utiliza solo fuerza letal como es un disparo en la cabeza o en zonas mortales; es distinto a una persona que lesiona mucho a la víctima, que le da muchas puñaladas, múltiples disparos de fuego o le ocasiona lesiones degradantes. Allí tendríamos que buscar a un tipo muy específico de homicida o feminicida que posiblemente esté vinculado de forma emocional con la víctima”, dice.Esto último podría aplicar al caso de la joven asesinada el 25 de noviembre, si se toma en cuenta la cantidad y tipo de golpes que presentaba.De igual forma, aplicaría en el caso de Enrique V.S. quien luego de un año fue vinculado a proceso por el asesinato de Esther, localizada muerta el 5 de abril del 2017 y a quien –presuntamente- el hombre estranguló con una soga y violentó sexualmente para después arrojarla en una brecha a un kilómetro de Pemex al sur de la ciudad. Ella era su pareja sentimental.Un día antes de los hechos, Enrique presuntamente discutió con la víctima por celos, motivo por el cual la agredió y la privó de la vida, asfixiándola hasta morir e incluso, pidió una camioneta al padre de la víctima para trasladar el cuerpo hasta el lugar del hallazgo, según informes de la Fiscalía de la Mujer.De acuerdo con Mustafa Jamis, no existe un “patrón” en los feminicidas ya que cada caso puede ser generado por motivos distintos.“No hay particularidades, cada caso puede ser generado por muchos motivos diferentes. Uno muy personal puede ser destruir a alguien con quien se tiene una relación de parentesco, amistad, laboral, etc. también se tienen que revisar mucho las condiciones de “oportunidad”, es decir, si la víctima se encuentra a disposición –circunstancial- del agresor”.Sin embargo, donde los agresores sí muestran coincidencias es a la hora de enfrentar a la justicia ya que generalmente tratan de justificar su conducta.“Ya cuando son capturados los feminicidas buscan justificar su conducta en el sentido de que dicen “por qué anda sola en la noche, por qué está vestida de forma provocativa”. Intentan justificar la violencia sobre todo cuando tienen relación de parentesco o amistad. Dicen que ellas lo provocaron y tratan de disminuir su responsabilidad en cierto sentido, confundir a los demás diciendo que no fue intencional, que estaban muy enojados y esto los llevó a un callejón sin salida”.Crear el “perfil del criminal” dice Jamis, es pues de suma importancia para resolver un caso ya que esto puede llevar a detectar posibles sospechosos.“Es muy importante porque cuando nosotros echamos mano de lo que se encuentra en la escena del crimen pero también de la psicopatología y se obtienen las características de la personalidad, ayudamos al ministerio público a distinguir a los posibles responsables y encontrar sospechosos viables, dándole prioridad a ciertas características”.El experto explica que hoy día, algunos autores han establecido una diferencia entre “feminicidio” y “femicidio”.“El femicidio atenta contra la vida de una mujer no por ser mujer sino por ser una persona que se encontraba en algún lugar en específico, mientras que el feminicidio atenta contra la vida de la mujer pero no solo eso, sino contra la integridad y la libertad de esta. Una víctima de femicidio puede ser cualquier mujer solo por estar allí”.La violencia feminicida en Chihuahua registró un incremento de 340 por ciento sobre la media nacional al cierre de octubre del presente año, según datos publicados por el Semáforo Delictivo Nacional donde se reportan 44 feminicidios en 10 meses lo que significa un promedio de 4.4 asesinatos de mujeres por razones de género cada mes.De acuerdo con el citado informe el aumento de este delito fue de 4 mil 400 por ciento en 2018 respecto a 2017, siendo el mes de junio el que registró un mayor número de casos (8) seguido por marzo y agosto (6 cada uno) mientras que enero, febrero, mayo y julio reportaron 4 incidentes cada uno para un total de 16.En los últimos 3 meses los incidentes ocurridos suman 12 lo que ubica a Chihuahua en el 6º lugar a nivel nacional en crímenes de mujeres, únicamente por debajo del Estado de México(30), Nuevo León(30), Veracruz (23), Guerrero(16) y Puebla (13).En cuanto a homicidios en general, durante octubre se registraron 104 lo que significa un 47% más que el año anterior. Al cierre del décimo mes de 2018, han muerto mil 531 personas en esta entidad, siendo agosto el mes de mayor incidencia homicida con 220 casos.*La perfilación criminal es la herramienta utilizada para encontrar elementos en la escena del crimen que lleven a dar con el posible responsable*A partir de ella se pueden elaborar o presentar sugerencias sobre las características del agresor.*No existe una generalidad en lo que a violencia en los asesinatos se refiere, hay que revisar caso por caso.*Según los expertos, la violencia feminicida se presenta con más saña en situaciones de guerra o genocidio.*Las violaciones están marcadas en prácticas de genocidio contra los pueblos opositores. Tiene también que ver con la cultura machista como una forma de agredir al enemigo utilizando a la mujer.

