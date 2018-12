Diputados 'avientan' negociaciones de coordinadores y retoman cuentas con irregularidades

Después de una discusión y disculpas de diputados de Morena, por la orden de su coordinador Miguel Colunga para no votar cuentas públicas con irregularidades, como la del Estado, Congreso, Camargo y Ciudad Juárez, éstas se retomaron en la sesión de hoy.El diputado de Encuentro Social e integrante de la Comisión de Fiscalizacion, Misael Máynez, acusó al líder morenista y al de Acción Nacional, Fernando Álvarez, ambos ausentes en la sesion, de intentar una negocia con esas cuentas públicas, al momento que rompía una carpeta ante los legislaldores.Ello generó que diputados de ambas bancadas apoyaran retomar los dictámenes de las irregularidades.Entre ellas existen vistas penales contra el hoy alcalde de Camargo, el panista Arturo Zubía, por el gasto ejercido en 2017 en su periodo anterior, en el que retuvo parte del salario de regidores del PAN, lo cual derivará en denuncia ante la Fepade.Mientras que en Congreso, Gobierno y ciudad Juárez solo derivó en ordenar procesos administrativos por adjudicaciones irregulares y gastos no comprobados.En específico del Estado, su cuenta integra un pago excedente de mas de 300 millones como intereses a la deuda pública, así como anomalías en la adjudicación de contrato para la impresión del periódico Cambio 16.En el caso de ciudad Juárez, se establece que la presidencia no debió haber contratado servicios de una empresa en la que aparecen como socios familiares del alcalde Armando Cabada.También se orden procedimiento administrativo por haber pagado indebidamente un recurso retroactivo con el canal 44 por concepto de publicidad, empresa también de la familia de Cabada.A su vez, del Congreso local se observó un pago indebido por 2.5 millones para la colocación de dos elevadores nuevos, que aun,no han sido instalados.Los diputados de Morena Leticia Ochoa y Benjamín Carrera, se deslindaron de los presuntos acuerdos en lo "oscurito" que pueda tomar su coordinador de bancada, Miguel Colunga, con el PAN, en materia de revisión de cuentas públicas.Esas expresiones se dieron en la sesión de hoy del Congreso local, luego de haberse bajado de discusión irregularidades en el gasto público del 2017 ejercido por el propio legislativo, Gobierno del Estado y ciudad Juárez.El diputado de Encuentro Social, Misael Máynez, dijo que esas cuentas pretenden no revisarse hoy por algún acuerdo entre el coordinador de Morena, el PAN y el delegado del Gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera.Inclusive el diputado morenista Gustavo de la Rosa, tío de Loera, lamentó que su sobrino pudiera estar involucrado en una negociación para evitar exponer los señalamientos contra el Ejecutivo.

