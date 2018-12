Chihuahua.- El exdiputado local del PAN, José Antonio López Sandoval, fue detenido ayer por policías ministeriales en el municipio de Jiménez, mediante una orden de aprehensión que libró la juez de Control María Amparo Pérez Barraza, por el delito de abuso de confianza, esta vez por 5 millones de pesos, causa que se le suma a la anterior.El expanista Antonio “Toño” López será presentado ante la juez de Control por el delito de abuso de confianza, en el Distrito Judicial Morelos el día de hoy, informaron en la Fiscalía General del Estado (FGE).Fuentes de la dependencia indicaron que el exdiputado local permanecía hasta anoche en las instalaciones de la Policía Ministerial de Jiménez, en espera de ser trasladado a esta ciudad, y donde tendría que ser recluido en el Cereso de Aquiles Serdán.Sin embargo, debido a que aún continuaba la audiencia de vinculación o no a proceso por el presunto fraude de 12 millones de pesos, se estaba a la espera de que se resolviera su situación jurídica por esta causa.Antes de ser aprehendido, alrededor de las 17:00 horas, “Toño” López comparecía en la sala 2 de los juzgados penales de aquel municipio, en una audiencia de vinculación o no a proceso, dentro de la causa penal 060/2018, por una acusación de fraude en su contra por más de 12 millones de pesos.Fue en el receso decretado por el juez de Jiménez, en el justo momento en que salía Toño López de esas instalaciones, cuando tres policías ministeriales lo detuvieron.Le mostraron la orden de captura, por la causa penal número 4034/2018, en la que se le acusa de defraudar a un particular por más de 5 millones de pesos.Horas antes, cuando iba a ingresar a la sala penal, el expanista gozaba de la libertad condicional al haber depositado la semana pasada una fianza de 500 mil pesos.López afirmó al ser abordado por los reporteros que no fue notificado debidamente por la FGE de dicha carpeta en su contra.“La semana pasada yo no conocía alguna carpeta. No fui notificado previamente, me di cuenta por medio de mis abogados de que algo podía haber en contra de uno y vine yo por mi propio pie.“Ahorita venimos a cumplir, soy una persona que está apegada a derecho, a la Ley, no tengo antecedentes penales y vengo a cumplir”, expresó.Agregó el exprecandidato morenista que acudió a demostrar que todo se hizo bien.“La verdad se han dicho cosas en la prensa que no son correctas, no es información y bueno, yo respeto la libertad de expresión”.Sobre lo que dicen los afectados en su contra, de que no les entregó ningún numerario, Toño López respondió, “pues no sé, es lo que estamos aclarando, para cualquier trámite de lo que sea, hay que pagar impuestos, estudios topográficos, hay valuadores de por medio, hay muchos gastos que hay que hacer, no sé por qué dicen que no, por eso estamos en eso en la aclaración”.Hay retenciones, hay pagos de impuestos, hay muchas cosas en un asunto y más cuando paso tanto tiempo, dijo.Los hechos que primeramente se le acusan, ocurrieron en el año 2016, cuando el expanista cobró presuntamente un cheque por la cantidad de 12 millones de pesos, dinero que tendría que ser para dos menores de edad que habitan en el municipio de Jiménez, producto de un derecho de vía que utilizó y pagó Pemex.Fue abordado a un automóvil sedán en donde dos agentes ministeriales le notificaron sus derechos, mientras otra oficial filmó lo sucedido.El portavoz de la FGE, Carlos Huerta, confirmó a este medio de comunicación que la captura de López Sandoval obedeció a diversa carpeta de investigación, ajena a la de Jiménez, por lo que se está a la espera de su comparecencia ante el juez del Distrito Judicial Morelos.