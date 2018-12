Pide Canaco excluir de reestructura 28 mmdp

Chihuahua.- La reestructura debería ser sólo por el monto de la deuda directa y dejar fuera lo relativo a los bonos carreteros porque hasta ahora, éstos no representan problema alguno, consideró ayer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Fierro Portillo.Los bonos carreteros representan una suma de 28 mil millones de pesos.El presidente de la Canaco dijo que no se entiende por qué el gobierno del Estado quiere incluir los bonos carreteros a este esquema de reestructura, cuando es una deuda indirecta que en teoría no afecta el recurso estatal.Abundó que hasta ahora los bonos carreteros se pagan bien, y el problema se tiene en la deuda directa, por lo que no se ve sentido que se reestructure la deuda indirecta y se le mueva a algo que no tiene problema.La renegociación de la deuda pública del Estado es necesaria para aliviar la carga financiera del gobierno, pero lo importante es que se mantenga la tasa de interés a largo plazo y que el pasivo histórico se distribuya entre varias administraciones, lo cual ayudará a liberar el pago del capital, consideró Fierro Portillo.El empresario añadió que la reestructura de la deuda pública definitivament e no será la solución definitiva al problema de las finanzas publicas estatales, ya que adicionalmente se requerirá reducir más gastos y obtener mayores ingresos.De otra forma, sería imposible salir del problema financiero que se tiene ahora en las arcas estatales, “podrá reestructurar por muchos años, pero eso es sólo una parte de la solución”.Fierro Portillo insistió en que se requiere bajar más los gastos e incrementar los ingresos para salir adelante y reducir el déficit fiscal.Observó que ahora se habla de un déficit de tres mil millones de pesos y de una reducción promedio anual de mil millones, por lo que se va por buen camino.El presidente de la Canaco descartó la versión de los legisladores de Morena de que el déficit fiscal ya ronda los nueve mil millones de pesos. Señaló que esa cantidad deficitaria se tuvo años atrás cuando se le entregó al Estado la nómina de los maestros y se empezó a endeudar el Estado, pero se empezó a bajar y en el último año de la pasada administración estatal cerró con cuatro mil millones de pesos. Ahora si se logra bajar, a tres mil o dos mil, es una buena noticia.Carlos Fierro insistió en que se requiere reforzar los ingresos estatales, cobrando, sobre todo a quienes no pagan impuestos, aumentando la base gravable.En torno a la baja del gasto corriente, dijo que para ello se tendría, incluso, que seguir con la reducción de la plantilla laboral, de los viáticos, compra de combustible, entre otros.Observó que en cuanto al incremento de los salarios a los trabajadores al servicio del Estado, éste debería ser similares al deslizamiento inflacionario, de al menos 4.8 por ciento, para restituir a la gente lo que ganaba el año pasado.Finalmente dijo que mientras se tenga un déficit en las finanzas, se requiere ajustar el gasto corriente, llegando a un sacrificio; si no, eso puede llevar a un problema mucho más grande.