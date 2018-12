Bebé abandonada podría ser puesta en adopción

Chihuahua.- La bebé encontrada la noche del martes pasado en las calles de la colonia Cima podría ser dada en adopción si dentro de un mes ningún familiar la reclama.La pequeña, con dos días de nacida, fue abandonada por una persona de identidad desconocida alrededor de las ocho de la noche, cerca de la Ciudad Deportiva.Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) la trasladaron al Hospital Infantil, donde permanece en una incubadora.La Procuraduría del Menor y la Familia publicará pesquisas sobre la recién nacida, informó César Juárez, titular de la dependencia.“Estamos obligados por ley a la publicación de pesquisas a efecto de que aparezcan familiares para reclamar a la niña. Si en 30 días [...] no aparece algún familiar, o hay alguna situación de medida por la Fiscalía [General del Estado], tendremos que registrarla como ‘expósito’ y posteriormente podría colocarse en adopción con alguna familia”, explicó.Autoridades estatales confirmaron que el estado de salud de la niña se encuentra estable, luego de que se le realizaron los análisis en el Hospital Infantil. Juárez informó que la niña abandonada deberá ser dada de alta en el nosocomio para que después la canalicen al albergue del DIF estatal.“En cuanto esto suceda, empezaremos a ver el entorno jurídico. Al momento no tenemos ningún dato respecto a si la niña nació en algún hospital o no; eso lo tendrá que determinar la Fiscalía.Nuestra visión y obligación es cuidarla”, mencionó Juárez, quien desconoció cuánto tiempo podría pasar la niña en el Hospital Infantil.Personal de la Unidad de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes (UNNA) de la DSPM fueron quienes atendieron un llamado de auxilio al 9-1-1, cuando ciudadanos se percataron de la recién nacida abandonada.Luego de ser trasladada al hospital, personal médico determinó que la menor debería permanecer bajo observación para eliminar la posibilidad de cualquier afectación tras permanecer a la intemperie, ya que contaba con pocas defensa en su organismos por ser recién nacida.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.