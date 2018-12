Ciudad Juárez— El gobernador, trece secretarios de estado, comisionados y el coordinador de gabinete recibirán para el próximo año un incremento salarial que costará al año 4.8 millones de pesos, sin contar con el aumento que tendrá el sistema de compensaciones de cada funcionario, todavía no previsto en el Presupuesto de Egresos.De acuerdo al desglose de percepciones, los integrantes del gabinete, así como coordinadores, fiscales especializados y directores, recibirán incrementos tanto en el sueldo mensual como en la gratificación anual y la prima vacacional. Javier Corral, por ejemplo, tendrá un ingreso por sueldo mensual 2 mil 334 pesos más alto que lo percibido en 2018; en total, 28 mil pesos más al año, sin considerar las compensaciones que también aumentarán, aunque la Secretaría de Hacienda no ha desglosado el monto.La gratificación anual (aguinaldo de 40 días) y la prima vacacional (20 días), también tendrán un incremento para el próximo año, al pasar de 105 mil 418 pesos a 110 mil 86 para el caso del gobernador.Además del salario nominal, el gobernador recibe una compensación mensual que para este año fue de 115 mil 880 pesos. En suma, cada mes el gobernador percibe una remuneración bruta de 170 mil 73 pesos, de acuerdo con la información pública de la Secretaría de Hacienda.Al incluirse un incremento en el salario nominal del mandatario, el monto de compensación también experimentará un aumento, aunque Hacienda no ha informado todavía de cuánto es.La diputada Marisela Terrazas justificó el aumento, al considerar que es similar al efecto inflacionario. “El secretario de Hacienda en su última comparecencia nos explicó que los aumentos son de alrededor del 4 por ciento, correspondiente a la inflación, pero nada más, no serán mayores que eso”.Los secretarios del gabinete, además del coordinador del mismo, también tendrán un incremento en sus percepciones y prestaciones adicionales. Cada secretario, por ejemplo, aumentará su sueldo de 33 mil 340 a 34 mil 840 pesos, además de que las remuneraciones asociadas a la plaza aumentarán de 68 mil 380 a 71 mil 380 pesos.El fiscal General del Estado, el secretario particular del gobernador, los fiscales especializados, así como el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, subsecretarios y directores tendrán también incrementos salariales.El proyecto de Presupuesto de Egresos estipula que los conceptos anuales de bono de productividad (mil 700 pesos), despensa (7 mil 488) y útiles escolares (750 pesos para servidores con hijos en edad escolar), no subirían.En total, el costo por aumento de salarios y remuneraciones adicionales será de 4 millones 860 mil pesos anuales, de acuerdo el tabulador contenido en el capítulo Analítico de plazas del presupuesto.El Diario publicó en días anteriores que de acuerdo con el capítulo de clasificación por partida genérica, el gobierno estatal presupuestó un aumento de las remuneraciones y compensaciones del personal eventual, compuesto por los servidores públicos del equipo del gobernador.Para los burócratas de carácter eventual el aumento en percepciones y salarios propuesto es de más de 84 millones de pesos. En sentido opuesto, el sueldo de los burócratas de carácter permanente tiene una disminución de casi 40 millones de pesos respecto al presupuesto de este año.El abogado Gerardo Cortinas Murra dijo que el aumento contemplado en la iniciativa no se justifica con el efecto de la inflación, puesto que ningún ordenamiento legal de la entidad estipula que se deba incrementar el salario de los burócratas en cada ejercicio presupuestal.-Actualmente Corral le cuesta al estado $170,073.00 al mes-El próximo año se gastarán al menos 28 mil pesos más en pagarle-Eso significa un aumento de al menos 16.5%-El incremento está muy por encima del 4% de inflación señalado por Hacienda

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.