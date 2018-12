Entrega discrecional de recursos, gastos injustificados, inexistencia de contratos y hasta entrega de cheques sin fondos, son algunas de las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la revisión de la cuenta pública del Gobierno de Chihuahua de 2017.El informe de la ASE indica además que en el ejercicio presupuestal del año pasado el Ejecutivo presentó un sobreejercicio de más de 2 mil millones de pesos, cantidad que gastó por encima de los egresos contemplados.El dictamen de la Comisión de Fiscalización del Congreso emitió 35 observaciones por irregularidades en el uso de los recursos públicos, entre ellas la entrega de más de 30 millones de pesos que, etiquetados para la atención de niñas, niños y mujeres, se destinaron de forma discrecional –sin justificación y sin reglas de operación– a instituciones sin fines de lucro.Además se indica que en junio de 2017 el Gobierno entregó 5 millones 53 mil pesos a casas de cuidado diario infantil en Ciudad Juárez.“Estos apoyos fueron entregados de manera discrecional, sin que se contara con reglas de operación vigentes”, señala el dictamen de la Comisión de Fiscalización basado en la auditoría realizada por la ASE.Se encontraron además anomalías en la ejecución de obra pública en la frontera, como en la construcción del Centro Comunitario Torres del PRI, donde “se determinaron diferencias entre los volúmenes pagados y los realmente ejecutados, por la cantidad de 678 mil 25 pesos”. También en el Centro Comunitario Altavista, donde la diferencia entre lo pagado y lo ejecutado fue de 589 mil pesos.La revisión detectó que el Gobierno del Estado modificó operaciones de compra para beneficiar a un proveedor con adjudicaciones directas como excepción a licitaciones públicas.“Derivado de la revisión, de la adquisición de 8 mil rollos térmicos, se determina que la operación en total sumó erogaciones por un millón 784 mil 915 pesos, importe que fue fraccionado con el propósito de que los montos de adquisición encuadraran con los que la ley establece como excepción a la licitación pública, lo que contraviene las disposiciones referidas en el citado informe técnico de resultados”, se lee en el dictamen.Las irregularidades para evitar las licitaciones públicas también se realizaron en el contrato de impresión de 100 mil ejemplares de Cambio 16, el periódico de difusión del Gobierno, señala el documento que será presentado hoy ante el Pleno para su discusión y aprobación.La cuenta detalla también las irregularidades en las que incurrió el Ejecutivo al gastar más de un millón de pesos en cursos de entrenamiento de cinco pilotos aviadores de la flota aérea del Gobierno estatal.“De la revisión efectuada por el curso de Turbo Commander 1000… y un curso recurrente de King Air 350… detectándose que no existe contrato o disposición legal que obligue a realizar el pago, lo que constituye un gasto injustificado”, menciona la observación número 37.En el informe, la ASE advirtió que para el pago de hospedaje y alimentación de elementos de la Policía Estatal Única, “con motivo de los operativos especiales realizados en los municipios de Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, Madera, Guachochi, Chihuahua, Valle de Juárez, Temósachi e Ignacio Zaragoza”, se pagaron más de 55 millones de pesos.Esa cifra constituyen “un gasto injustificado”, al no existir disposición legal que ampare la erogación.Incluso la ASE encontró irregularidades en los intereses pagados por concepto de deuda pública, de acuerdo con el presupuesto 2017.La observación número 99 indica que el Estado pagó 372 millones de pesos extras por intereses a los mil 826 que se contemplaron en los egresos.Al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con el dictamen, 13 cuentas bancarias de la entidad presentaron saldo negativo de 236 millones 295 mil pesos, “originados por cheques que fueron emitidos… sin tener los recursos suficientes”.Además, el Estado excedió su gasto por 2 mil 242 millones de pesos en materiales y suministros, servicios generales, transferencias, participaciones y aportaciones y otros gastos, justamente en los rubros en los que se detectaron los mecanismos para evitar la licitación pública.Por las irregularidades encontradas, el dictamen mandata que se dé vista a la ASE para que inicien los procedimientos que correspondan, con el fin de que se finquen las presuntas responsabilidades de carácter civil, administrativo o penal que deriven de la actuación de los servidores públicos involucrados en cada una de las observaciones.Rocío González, diputada integrante de la Comisión de Fiscalización, dijo que corresponderá a la ASE determinar la gravedad de cada una de las observaciones.La legisladora del PAN dijo que en el análisis de la cuenta pública prevaleció un interés objetivo y técnico para la fiscalización del gasto de los entes públicos.Aunque, agregó, al no ser un órgano eminentemente técnico, el Congreso está sujeto a opiniones políticas que interfieren con la revisión de la cuenta y el trabajo de la Auditoría Superior del Estado.La legisladora señaló que al inicio del análisis, la cuenta pública tenía más de 70 observaciones, de las cuales la mitad fueron solventadas por el Ejecutivo, que respondió a las solicitudes de la Comisión de Fiscalización y de la ASE.Miguel Ángel Colunga, presidente de la Comisión de Fiscalización, declaró que también se encontraron irregularidades no solventadas en la cuenta pública del Municipio de Juárez, que será sometido hoy a votación en el Pleno.A inicios de semana, informó, la comisión aprobó la cuenta pública del Municipio de Chihuahua sin observaciones.Omar Bazán, vocal de la comisión, sostuvo que tras la votación de los dictámenes es fundamental dar seguimiento al trabajo de la Auditoría Superior del Estado para dar trámite a las observaciones. (Itzel Ramírez / El Diario)

