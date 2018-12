Relata sindicato excesos en Poder Judicial federal

Chihuahua— El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Chihuahua reconoció que hay excesos en las percepciones de jueces y magistrados.María de los Ángeles Heredia Balderrama, secretaria general del órgano sindical, reveló que además de los altos salarios que perciben los funcionarios judiciales, que llegan a los 145 mil pesos por mes, cuentan con prestaciones como ayuda alimentaria por 15 mil pesos mensuales, chofer particular por 19 mil pesos y hasta compra de libros por 12 mil pesos.Además apoyo telefónico por 5 mil pesos y seguro de gastos médicos mayores.En contraste, de acuerdo con Heredia Balderrama, los 600 empleados agremiados que hay en la sede de Chihuahua tienen percepciones salariales de 30 mil pesos mensuales como máximo, dependiendo del cargo y algunos, como el caso de un oficial administrativo, ganan lo mismo que un chofer de los que se asignan a los magistrados y que, a pesar de ser pagados por el Poder Judicial, están únicamente al servicio particular de dichos funcionarios.Por tanto, y ante la iniciativa de que nadie deberá ganar más que el presidente de la República (108 mil pesos mensuales), la lideresa gremial aseguró que el sindicato no peleará en el tema salarial.“Nosotros no pelearemos el tema de los salarios porque los trabajadores sindicalizados no tienen esas remuneraciones tan altas, estamos hablando de que hay personal operativo que gana 15 mil pesos, lo mismo que perciben los jueces por ayuda alimentaria. La base trabajadora no está incluida en el pago de altos salarios, así que allí no apoyaremos a los superiores”, indicó.Sin embargo, dijo la entrevistada, sí darán batalla en el tema de las prestaciones, ya que son beneficios laborales que se han ido ganando a lo largo de los años y en caso de que dicha iniciativa proceda podrían irse a huelga.Dijo que no es fácil estar bajo las órdenes de un magistrado, ya que en ocasiones, debido la excesiva presión que ejercen sobre sus subalternos, llegan incluso a generarles enfermedades a los trabajadores.“Tenemos casos registrados de personas que hemos tenido que sacar en ambulancia”.Indicó que los salarios de los sindicalizados están dentro de las condiciones generales de trabajo y éstas se deben respetar, de lo contrario se puede emplazar a huelga.“Nada es gratis, mucho menos robado al pueblo de México. Se requiere de mucha preparación de los secretarios, que son los que ganan más, para poder elaborar una sentencia. Ganamos bien, pero a cambio le damos a la institución ese compromiso que tenemos todos los trabajadores”, afirmó.Heredia Balderrama dijo que si les quitan el seguro de gastos médicos mayores habría una desbandada porque es una de las razones por las que siguen allí.De acuerdo con Heredia, el seguro de gastos médicos mayores va desde 111 Unidades de Medida Actualizada (UMA) para el personal operativo y aumenta según el rango, por lo que la suma básica asegurada para jueces y magistrados es mayor a las 333 UMA.Los magistrados cobran 145 mil 266 pesos mensuales, mientras que los jueces de distrito 132 mil 431 pesos de acuerdo con el tabulador de salarios publicado el pasado 27 de febrero en el Diario Oficial de la Federación.Los jueces además perciben 251 mil pesos de aguinaldo y un bono de riesgo anual de 422 mil 194 pesos, rubro que, según Heredia, debiera ser considerado para los secretarios quienes son “los que dan la cara”. (Salud Ochoa / El Diario)