Mayoría de diputados, sin definir reestructura

Chihuahua— Diputados del PAN y de Movimiento Ciudadano son los únicos que hasta ayer se habían mostrado a favor de la reestructura de la deuda pública que superó ya los 48 mil millones de pesos.Del resto de integrantes del Congreso, las dos terceras partes no habían definido aún el sentido de su voto ante la solicitud del Gobierno del Estado para la aprobación de la renegociación de la deuda, con el objetivo de tener un mejor manejo financiero.Los diputados de Morena, PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Partido del Trabajo indicaron que están en el análisis de la propuesta y será en los próximos días cuando se puedan definir.El pasado 30 de noviembre, el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, acudió a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo para presentar el paquete económico 2019, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. En dicho documento se incluye la propuesta para una nueva reestructuración, toda vez que en 2017 se aprobó una por poco más de 20 mil millones de pesos.La reestructuración de la deuda consiste en la contratación de un crédito por el monto total de los pasivos que superan los 48 mil millones, con el que se pagaría lo que se adeuda, así como a los tenedores de los bonos bursátiles, para que el Estado se quede únicamente con un crédito que tenga mejores condiciones en cuanto a intereses, pues actualmente se destinan 5,500 mdp al año para el pago del servicio.El proyecto contempla la ampliación del plazo vigente por tres años más; es decir, en vez de que concluya en el 2038, el pago de la deuda se postergará hasta el 2041; es decir, trastocaría los próximos tres años de la presente administración, así como a los siguientes tres gobiernos y el primer año de una cuarta administración estatal.Fue el 19 de septiembre del 2017, durante la legislatura anterior, cuando con mayoría panista el Congreso del Estado aprobó una reestructuración por 20 mil 404 millones 862 mil 445 pesos que corresponde a la deuda directa del estado con instituciones bancarias y en aquella ocasión, el gobierno estatal afirmó que se lograrían ahorros mensuales de hasta 300 millones de pesos en el pago de intereses, meta que no se cumplió, pues las tazas se incrementaron de manera considerable.Ante esta situación, el titular de Hacienda expuso que de no haber realizado esa reestructura le hubiera costado al estado 190 mdp más al mes, por lo que defendió este mecanismo y dijo que una nueva reestructuración sería lo indicado para sanear las finanzas estatales.En este sentido, los grupos parlamentarios trabajan en el análisis del proyecto a fin de verificar su viabilidad y si es lo mejor para las finanzas estatales, las cuales se encuentran en una situación complicada.Se prevé que los once diputados que integran la fracción parlamentaria del PAN voten a favor del refinanciamiento, pero hasta ahora no se han definido en su totalidad, mientras que los diputados de Movimiento Ciudadano estarán a favor, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, afirmó el diputado Lorenzo Parga. Con ellos se tendrían garantizados apenas 13 votos a favor, cuando se requieren de al menos las dos terceras partes; es decir, 22 votos.El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Miguel Ángel Colunga, comentó que los ocho diputados que integran la bancada estarán definiéndose en los próximos días, pero dijo que emitirán un voto responsable, pensando en el bienestar de Chihuahua, cuyas finanzas se encuentran en una situación crítica.

