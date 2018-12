Retoman diplomacia

Cuauhtémoc— La tarde de ayer se llevó a cabo una reunión entre el secretario general del Gobierno del Estado César Jáuregui y el presidente municipal Carlos Tena en donde se definieron posicionamientos sobre el tema de seguridad para retomar la diplomacia entre el municipio y el gobierno estatal.“Tratamos algunos temas, sobre todo el de seguridad, sobre cómo vinieron a hacer su redada, y de cómo el juez da un dictamen a nuestro favor; lo que el secretario quiere es que esto se resuelva ya poco a poco” comentó el edil quien fue citado a una reunión con el fiscal César Augusto Peniche y comisario Estatal de Seguridad Oscar Aparicio Avendaño.En esta reunión, previa a una cita con el gobernador Javier Corral habrán de participar la diputada federal Patricia Terrazas Baca, el senador por Chihuahua Cruz Pérez Cuellar y Jáuregui Moreno como mediadores. La urgencia de solventar esta rispidez con el gobierno estatal que cita el edil municipal es por la falta de resultado que dijo ha registrado la reactivación del Mando Único al explicar que desconoce muchos de los problemas de la ciudad por no tener arraigo en esta ciudad.“El Comisario no conoce la ciudad, yo no dudo que sea una gran persona, o que tenga una buena intención, pero no se ha coordinado, nos hemos puesto a las órdenes de él para apoyarle pero parece ser que no es su intención el que nos coordinemos”.En esta mesa, Tena Nevárez, pidió a Jáuregui Moreno, que no se invitara a Juan Carlos Loera, “por no tener relación en el tema de seguridad” y no abonar a este tema, agregando que “Ni siquiera ha tenido la atención de comunicarse con nosotros, mucho menos a entrarle al tema de seguridad”, cuando se presentó” concluyó.