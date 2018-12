Cuauhtémoc— De los 13 elementos municipales que fueron liberados, cuatro cuentan con porte de arma, seis fueron llamados a trabajar con la Policía Militar (PM), dos trabajarán en labores no operativas mientras que Efrén Peñaflores retorna a sus funciones como administrador de la corporación.El presidente municipal Carlos Tena dijo que la totalidad tiene de los efectivos tiene la intención de continuar su carrera policial.“Yo no les puedo negar su participación en la corporación”, mencionó Tena Nevárez quien recordó que habrán de realizar sus exámenes de confiabilidad a en otros estados por la desconfianza que le genera el que se practiquen en Chihuahua.Tena agregó que del grupo de 13 elementos detenidos, cuatro fueron detenidos aún y cuando tenían aprobados sus exámenes de confianza, dos elementos se encuentran en labores de resguardo y atención a la población en el edificio municipal de la zona centro y Efrén Peñaflores, regresó a su encargo como administrador de la corporación policiaca.El edil aclaró que los agentes fueron reintegrados de manera administrativa, pero sin el porte de armas, para evitarles algún problema legal.También dijo que tomó con agrado la petición que le hizo la Policía Militar de integrar a las labores de llenado de actas a seis elementos, los cuales cuentan con esta capacitación que habrá de servir para reflejar el trabajo que se realiza por el Ejército, en las calles de Cuauhtémoc.“Eso a mi me da mucha confianza”, finalizó el edil municipal.El comisionado de Seguridad Pública del Estado Oscar Aparicio dijo que es lamentable que la Presidencia Municipal de Cuauhtémoc haya decidido reincorporar a los agentes municipales que habían sido detenidos por no contar con el permiso de uso de arma de fuego.Explicó que estos agentes no han acreditado un examen de confianza por lo que no podrían tener un cargo público.“Es muy lamentable que el presidente municipal haya decidido reincorporarlos a las labores policiacas, cuando ni tienen la capacitación, ni la trayectoria en seguridad pública… no son realmente policías, son gente armada”, dijo.Apuntó que el proceso legal no se detiene en contra de los agentes.Respecto a la detención y revisión de las armas de los agentes, comentó que fue legal, ya que la corporación de seguridad estatal tiene facultades para hacerlo.El lunes por la mañana se presentó en el pase de lista al interior de la Policía Municipal en donde los elementos detenidos el pasado 28 de noviembre fueron presentados como elementos para integrarse en el operativo navideño de seguridad.