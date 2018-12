'Salarios son incongruentes'

Ciudad Juárez- Los altos salarios que tienen jueces y magistrados son incongruentes con el bajo nivel de justicia que existe en el estado y el país, pero bajar sus percepciones es un asunto jurídico que no puede resolverse a la fuerza o con amenazas, indicaron expertos en temas de impartición de justicia y buen desempeño gubernamental.“Los ministros están amparados en el artículo 94 de la Constitución, que establece que no se pueden bajar los salarios del Poder Judicial mientras estén en el cargo para impartir justicia; por otro lado está el 127, que dice que nadie puede ganar más que el presidente, ambos artículos chocan, entonces tiene que decidirse por medio del Tribunal Constitucional qué artículo prevalece sobre el otro”, explicó Eduardo Mariscal, presidente de la Federación Estatal de Abogados en el estado de Chihuahua, zona norte.Consideró que se debe ponderar porque el asunto es estrictamente jurídico, tiene que declararse inconstitucional uno de los artículos para que el otro prevalezca.“Estoy en contra de esos altos salarios y en contra de la corrupción, pero debe haber más equilibrio, una distribución equitativa”, declaró. “No está tan mal López Obrador, pero desde mi punto de vista toda situación que haya que resolver, tiene que hacerse de una manera gradual y sin utilizar la fuerza y la amenaza”.Para el criminólogo, Oscar Máynez Grijalva, bajarles el salario a los funcionarios de justicia no debería tener impacto alguno.“Los argumentos y parte de la lógica de la Judicatura para no bajarse el sueldo es que se incrementa el riesgo de que se corrompa, eso es algo que está pervertido de origen porque una persona honesta, así le paguen poco o mucho, va a seguir siendo honesta”, comentó.

