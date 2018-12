Acude exprecandidato a la alcaldía de Chihuahua a audiencia de vinculación a proceso

Chihuahua— El expanista y exprecandidato a la alcaldía de Chihuahua por el partido Morena, Antonio ‘Toño’ López Sandoval, acudió esta tarde a los juzgados penales en el municipio de Jiménez a comparecer en la audiencia de vinculación a proceso en su contra, por una acusación de fraude por 12 millones de pesos.Previo a ingresar a la sala, donde actualmente goza de la libertad condicional al haber depositado la semana pasada una fianza de 500 mil pesos, señaló que no fue notificado debidamente por la Fiscalía de dicha carpeta en su contra.“La semana pasada yo no conocía alguna carpeta.No fui notificado previamente, me di cuenta por medio de mis abogados de que algo podía haber en contra de uno y vine yo por mi propio pie.Ahorita venimos a cumplir, soy una persona que está apegada a derecho, a la Ley, no tengo antecedentes penales y vengo a cumplir”, expresó.Agregó el exmilitante panista que acudió a demostrar que todo se hizo bien.“La verdad se han dicho cosas en la prensa que no son correctas, no es información y bueno, yo respeto la libertad de expresión”.Sobre lo que dicen los afectados en su contra, de que no les entregó ningún numerario, Toño López respondió, “pues no sé, es lo que estamos aclarando, para cualquier trámite de lo que sea, hay que pagar impuestos, estudios topográficos, hay valuadores de por medio, hay muchos gastos que hay que hacer, no sé porque dicen que no, por eso estamos en eso en la aclaración”.Hay retenciones, hay pagos de impuestos, hay muchas cosas en un asunto y más cuando paso tanto tiempo, dijo.Los hechos que le acusan, ocurrieron el año 2016, cuando el también aspirante a la presidencia municipal por el partido Morena, cobró presuntamente un cheque por cantidad de 12 millones de pesos, dinero que tendría que ser para dos menores de edad que habitan en el municipio de Jiménez, producto de un derecho de vía que utilizó Pemex.