Usan doble rasero en caso Gutiérrez

Chihuahua— El juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia midió con distinta vara a Alejandro Gutiérrez y a dos ex funcionarios del ex Gobernador César Duarte, acusaron autoridades de Chihuahua.Mientras que Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, salió del Cereso estatal de Aquiles Serdán, Antonio Tarín y Gerardo Villegas, ex directores de Administración y de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda en el Gobierno duartista, respectivamente, fueron vinculados a proceso por el mismo caso y con pruebas idénticas.El caso conocido como "Educación" es sobre el presunto desvío de 250 millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia la administración de César Duarte y posteriormente a las campañas del PRI en 2016, dentro de la causa penal 198/2018.Gutiérrez, cuyo proceso fue sobreseído al desistirse la Procuraduría General de la República (PGR) de acusarlo penalmente, fue liberado el 28 de septiembre, y un día después, el sábado 29, Fuerte Tapia vinculó a proceso y les dictó prisión preventiva a los ex funcionarios estatales."Por incongruente e increíble que parezca, la PGR solicitó se sujetara a proceso a los ex servidores públicos de Chihuahua con la misma e idéntica prueba que hace unos días refirió no era creíble y válida para sostener un proceso en contra de Alejandro Gutiérrez", indicó el Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche.Los agentes del Ministerio Público de la PGR que solicitaron el sobreseimiento del proceso penal de Gutiérrez argumentando defectos en la prueba obtenida se presentaron ante el juez Fuerte Tapia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, quien resolvió sobre Tarín y Villegas la noche del sábado."Y empleando la misma evidencia técnica, documental y además testimonial recabada por la Fiscalía de Chihuahua, la cual en días pasados habían desestimado, solicitaron y consiguieron la vinculación a proceso de Gerardo Villegas y Antonio Tarín".Los delitos fueron peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, ambos señalados en el Código Penal Federal, con un plazo de investigación complementaria de seis meses y bajo la medida cautelar de prisión preventiva.El Fiscal explicó que la audiencia judicial se realizó debido a que la PGR solicitó ante el juez Fuerte Tapia la reposición de las actuaciones realizadas por jueces de Chihuahua en contra de Gerardo Villegas y Antonio Tarín, tras el conflicto competencial en la que un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México resolvió a favor de la Federación."Curiosamente, la PGR no solicitó la reposición de las actuaciones locales en relación a Alejandro Gutiérrez, si no su sobreseimiento y exoneración", señaló Peniche.Alejandro Gutiérrez, detenido en diciembre de 2017, enfrentaba dos procesos penales de presunto peculado agravado.El primero era el caso que se federalizó por 250 millones de pesos, de los cuales 246 millones supuestamente se triangularon desde la SHCP hacia la administración de Duarte y después fueron entregados al PRI para las campañas de 2016.El proceso local es por presuntamente recibir mediante su compañía Jet Combustibles un millón 740 mil pesos por servicios que, de acuerdo con la Fiscalía estatal, nunca prestó.