Dependencias federales siguen sin cambios en la entidad

Chihuahua– A casi dos semanas de la llegada del nuevo Gobierno Federal, aún no se nombran a los titulares de las diversas dependencias, incluso algunos siguen despachando y no se les permitió se fueran en la actual quincena.Por ejemplo en el caso de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), el extitular Pedro Domínguez Cepeda pudo despedirse de todo el personal y entregar la oficina sin problemas.En el caso del delegado del ISSSTE, Sergio Granados trascendió que incluso entregó la oficina hace unos días, pero desde las oficinas centrales en la capital del país no le aceptaron la renuncia, por lo que tuvo que regresar a laborar, al parecer por un procedimiento administrativo debido a que se han pagado aguinaldos completos del presente ejercicio, por los que todavía los funcionarios públicos deberán laborar normalmente hasta fin de año.Es decir, no hay un procedimiento administrativo para que éstos se vayan antes y reembolsen lo recibido.En Chihuahua fue designado como coordinador y representante del Gobierno Federal, Juan Carlos Loera a quien se le denomina el “Súper delegado”, pero los cambios de fondo dentro de las diversas estructuras y dependencias federales aún no se ha generado.En las dependencias trascendió que las que permanecen acéfalas son la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) donde Lucía Chavira de Quezada abandonó su oficina.Otra que también no tiene titular es la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.Se conoció que proximamente también Liconsa quedará sin titular y hasta el momento se desconoce el nombre de las personas que habrán de quedar al frente en las responsabilidades que se emitirán desde el Gobierno de la República.

