Persiste explotación ilegal de agua en predios de los Lebaron: Barzonistas

Barzonistas del noroeste del estado aseguraron que la explotación ilegal de agua y tierra en el rancho La Mojina, propiedad de la familia Lebaron, continúa a pesar de que jurídicamente no se les ha dado la razón.“Los compañeros del Ejido Constitución tienen predios aledaños a ese rancho, subieron a un cerro y utilizando unos miralejos pudieron constatar que la superficie sembrada con nogal se amplió y estos señores no cesan de seguir sobreexplotando de manera ilegal la tierra y el agua. En este momento desconocemos si el proceso jurídico se agotó o hay otras instancias pero ellos siguen trabajando”, indicó Joaquín Solorio líder barzonista.Dijo que el panorama en materia hídrica y respecto al conflicto con los Lebaron, no “pinta bien” ya que además de no haber concretado una reunión con el titular de la Conagua está la presunta “cercanía” del Delegado Juan Carlos Loera con la familia Lebaron.“Nos preocupa el tema de la cercanía que Juan Carlos Loera tiene con los Lebaron a través de su pareja sentimental. En la última visita del presidente López Obrador a Chihuahua los tuvieron sentados en primera fila –tanto a los Lebaron como a sus abogados- por instrucciones de Loera y eso no nos da muchas esperanzas. El panorama no pinta bien, va a estar complicado porque hemos intentado acercarnos a él peor no ha sido posible”, aseguró.Hizo hincapié en que hay incertidumbre ante el posible manejo del agua en esa región ya que –aseguró- las mesas medioambientales que se llevaban a cabo están suspendidas.“Todas las mesas están suspendidas. No sabemos cómo vaya a trabajar la Conagua, no ha habido acercamientos con el nuevo gobierno federal a pesar de que ya se han solicitado. La última reunión la tuvimos con el subsecretario de Derechos Humanos antes de que iniciara esta administración y le hicimos el planteamiento para que después pudiéramos retomar el asunto”, explicó Solorio.En este contexto, señaló, la situación en torno a la lucha contra la sobreexplotación del recurso hídrico y el abatimiento de los mantos está más complicada que nunca.“Nos encontramos ante una situación más complicada que nunca pues no sabemos nada. Desconocemos si la Conagua pasará a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario. Hemos intentado tener acercamiento con la titular de esa dependencia pero no ha sido posible. Lo intentamos a través del Diputado Eraclio Rodríguez pero le cancelaron la reunión que tenía programada. Hay mucha incertidumbre”, reiteró.