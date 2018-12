Alcalde de Madera solicitó retiro de federales

.-El presidente Municipal de Madera, Jaime Torres, solicitó el pasado 16 de noviembre del año en curso, el retiro inmediato de los elementos de la Policía Federal en dicha entidad.Mediante el oficio número 79/2018, del expediente 01/2018, el alcalde Torres hizo la petición al comisario Raúl Ávila Ibarra, coordinador estatal de la referida corporación de la referida corporación.La petición, que por el momento no ha tenido resultados, obedece a que según argumenta el munícipe, desde que llegaron los federales a esa zona del estado los delitos aumentaron hasta en un 800 por ciento, entre ellos extorsiones, asaltos y robos a mano armada.En el texto, el presidente municipal de Madera asegura que ciudadanos “honestos y trabajadores”, han visto criminales del grupo delictivo La Linea en los vehículos oficiales de la Policía Federal.“Dada esta situación, hago una solicitud enérgica a nombre de todos los habitantes del Municipio que represento y haciendo uso de las facultades que mi cargo otorga, SEA RETIRADO DE FORMA INMEDIATA Y PERMANENTE este destacamento haciendo énfasis que un cambio de elementos no es la solución a esta problemática ya que se ha realizado la rotación en varias ocasiones con los mismos resultados además de generar gasto innecesario, no están efectuando las funciones que como autoridades están obligados."Siendo un problema grave de seguridad, estamos dispuestos a tomar las acciones que sean necesarias del marco legal para que esto se lleve a cabo”, dice el referido documento que a circulado a través de la red.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.