Pugna interna impide resultados en corporaciones policíacas: agentes

Chihuahua— Desde el inicio de la actual administración del gobierno estatal empezó una pugna para controlar la policía investigadora, que, según policías ministeriales, está afectando el trabajo de la corporación.De acuerdo con los citados elementos policíacos, “la lucha es directa y cantada entre el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) Óscar Aparicio Avendaño y el fiscal zona Centro, Carlos Mario Jiménez, aunque hay un tercero en discordia, el fiscal general, César Peniche”, aseguran los policías quienes piden omitir sus nombres por temor a represalias.“Todos sabemos que Aparicio siempre ha querido tener el control de las policías del estado, pero desde un principio supo que al menos en la Zona Centro no iba a poder”, comentó un efectivo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).Hace dos años, el 11 de diciembre del 2016, el entonces director general de la Policía Estatal Única, hoy llamada CES, Óscar Alberto Aparicio Avendaño realizó tres nombramientos dentro de la división Investigación, entre ellos el de Luis Enrique Acevedo Loera, como Subcoordinador de la División Investigación de la Zona Centro.“El comandante Acevedo, o El Chino (Luis Enrique Acevedo Loera), como lo conocemos en la corporación, no era ni es gente de Aparicio, es gente de Carlos Mario (fiscal zona Centro) pero como la orden vino de arriba ahí lo pusieron y ahí permanece, solo hace jales que le encarga como quien dice Carlos Mario, porque trae pique con el director de la AEI, Hugo Mendoza, que sí es gente de Aparicio”, aseguró un agente ministerial.“En radio pasillo de la fiscalía zona centro se escucha desde hace mucho tiempo que Carlos Mario Jiménez quiere ser el fiscal general, porque incluso hasta su gente de confianza comenta que así se lo prometió el gobernador Corral durante la campaña por los trabajos que él y El Chino le estuvieron haciendo”, dijo el policía.“Lo malo de estas broncas es que no hay coordinación, nosotros como agentes estamos en medio de las broncas, el trabajo que se está haciendo es mínimo, ya que además del pique que se traen los jefes hay poco personal, en la mayoría de las unidades de investigación hay un considerable rezago de expedientes obviamente los jefes lo niegan, pero así están las cosas”, añadió.Los elementos agregaron que ante la situación el fiscal general “sólo mira los toros desde la barrera “.“Del fiscal Peniche pues no quiere o no puede poner orden, ya que como ni Aparicio ni Carlos Mario son gente de su entera confianza, pues él trae su grupo aparte y parece que sólo está mirando los toros desde la barrera, esperando ver si Aparicio o Carlos Mario dan la estocada final”, finalizó.

