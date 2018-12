Chihuahua– En los últimos tres años la administración estatal ha acumulado un déficit superior a los 9 mil millones de pesos, informó el diputado Miguel Ángel Colunga, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, sin que hasta el momento, exista un plan para reducirlo.Afirmó que “al contrario”, el Estado contempla un gasto superior a los ingresos para el próximo año, lo que, en su opinión, pone en grave riesgo la situación financiera de la entidad.Mencionó que para el próximo año el déficit es por el orden de los 2 mil 700 millones de pesos, “y lo más grave de esta situación es que el Estado no cuenta con un proyecto debidamente definido para recuperar y poder empatar los ingresos con los egresos, y al contrario, siguen incrementándose los gastos ante una pésima distribución de los recursos”.Agregó que la situación financiera del Estado es grave, una parte propiciada por la deuda que le fue heredada a la administración, pero también refirió que el Gobierno del Estado no ha hecho lo necesario para mejorar la situación financiera y está al borde de un colapso económico si no se hace un plan efectivo para el rescate de la entidad, sin que se iwncrementen los impuestos.Colunga comentó que como bancada están en el análisis del paquete económico para su aprobación y hasta el momento no han definido el sentido del voto que habrá de emitir una vez que el dictamen sea presentado en tribuna, pero dijo que no están conformes con el anteproyecto, pues vienen reducciones importantes en rubros como desarrollo social, así como en el sector agropecuario y de inversión pública.Dijo que son los sectores más marginados como el campo y lo social los que se verán más afectados con la propuesta económica presentada por el Ejecutivo y no se contemplan esquemas propuestos por Morena, como las licencias de conducir permanentes, revalidación vehicular sin costo para vehículos de modelo atrasado y otros que se han presentado ante el Congreso.Mientras que, en materia de obra pública, no existen proyectos relacionados con el agua potable y drenaje, pavimentación, carreteras, ni alumbrado público.

