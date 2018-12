Llega Reza a la dirigencia del PAN estatal

Chihuahua– La extitular de la Secretaría de Desarrollo Municipal, Rocío Reza Gallegos rindió protesta ayer como dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.El partido consiguió casi después de cuatro otras de debates y negociaciones, conformar la Comisión Permanente. Desde la una de la tarde se tenía contemplado que se reuniera el Consejo Estatal, pero a las tres de la tarde solamente estaban 45 de los 58 que se necesitaban para declarar el quórum necesario, esto a pesar de las llamadas y convocatoria para que acudieran más consejeros. En total, el Consejo Estatal está formado por 114 militantes panistas, pero para tomar decisiones basta con la presencia y voto de la mitad simple más uno, es decir, 58.La insistencia fue debido a que la Comisión Permanente tiene como responsabilidad tomar decisiones al interior del partido, por lo que elegir a sus integrantes es producto del consenso. Según trascendió, los consejeros no acudieron a la cita debido a que no estaban de acuerdo con la designación de quienes estarían en la Comisión Permanente.Poco después de las siete de la tarde finalmente se logró reunir a 80 de los consejeros, con lo que se pudo realizar la designación de los militantes que estarán en la Comisión Permanente.Durante la ceremonia de toma de protesta, militantes, dirigentes y funcionarios públicos pertenecientes al partido se reunieron en el salón Verona para presenciar el evento en donde la nueva dirigente del albiazul en Chihuahua prometió renovar los estatutos del partido.“Acción Nacional es un partido atípico, no busca el poder como fin, sino como medio, para -desde ahí- poner en práctica sus principios y doctrina. Asume que sus únicas armas son las ideas y valores del alma”, dijo Rocío Reza frente a los panistas.La celebración se llevó a cabo en el salón Verona, donde asistieron pesos pesados del panismo estatal y nacional como Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua; Gustavo Madero, senador; Fernando Álvarez Monge, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local; Sonia Rocha, diputada federal y representante de la dirigencia nacional.Javier Corral afirmó que Rocío Reza puede convertirse en una dirigente excepcional y llevar al partido a “otra dinámica. Modernizarlo, capacitarlo, pero también, regresarlo a su decencia política, porque tiene muchas batallas aquí. Seré respetuoso de su dirigencia. Ni le voy a imponer, ni le voy a presionar”.Luego del nombramiento de Reza Gallegos como nueva dirigente del PAN en Chihuahua, los integrantes del Comité Directivo Estatal rindieron protesta, cuyos miembros son: José Luis Cisneros, secretario General, así como Rubén Trejo, Alma Arredondo, Malú Urbina, Bony Ordóñez, Ernesto Ibarra, Roberto Carreón y Norma Muñoz.Rocío Reza, quien reemplazó del cargo a Álvarez Monge, ganó las elecciones internas del partido en noviembre pasado, cuando obtuvo el 64 por ciento de las votaciones, venciendo a su oponente Jorge Puentes.“El partido será oposición en lo nacional, y desde lo local seguiremos construyendo una mejor entidad”, dijo Rocío Reza durante su discurso, luego de lanzar duras críticas en contra de las nuevas políticas federativas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre los llamados superdelegados o ‘virreyes’ en las entidades del país.• Olivia Franco Barragán• Silvia Durán Silva• Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez• Daniela Soraya Álvarez Hernández• Inés Aurora Martínez Bernal• Eliseo Compeán Fernández• Gabriel Alberto Díaz Negrete• Saul Gonzalez Loya• José de Jesús Granillo Vázquez• Irma Liliana Murillo Domínguez• Martha Cristina Jiménez Márquez• Carlos Alfredo Olson San Vicente• Víctor Manuel Talamantes Vázquez

