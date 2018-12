Ya vamos a estar todos juntos: Loera

Ciudad Juárez- Tras ocho mesas de seguridad sin el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, coordinador de programas del Gobierno federal en Chihuahua, indicó que a partir de este día funcionarios estatales se integrarán en la coordinación de esfuerzos.Hasta ayer, únicamente representantes de las fuerzas policiacas federales y municipales así como también de la Policía Militar, han acudido a las mesas con la intención de sumar estrategias en el combate al crimen de la ciudad.“Ya mañana (hoy) se llevarán a cabo las reuniones de construcción de la paz en todo el estado de Chihuahua (...) ya vamos a estar integrados todos los diferentes órdenes de gobierno a partir de mañana, ya convocó el gobernador”, dijo Loera de la Rosa.Loera agregó que la estrategia tiene que mejorar de forma paulatina.“Estas reuniones no se habían realizado en el pasado con esta estrategia diaria. La incorporación del gobierno del estado sin lugar a dudas va a ayudar mucho”.El funcionario comentó que se ha estado trabajando en nuevas tácticas de combate a la delincuencia a través del envío de la información recabada en las reuniones a la Ciudad de México.“Toda la información que se genera, se presenta en la Ciudad de México, y ellos de acuerdo a las estrategias de seguridad pública dentro de las corporaciones federales toman acciones. Nosotros somos civiles que no tenemos el mando operativo en el tema de la seguridad. Somos facilitadores para el diálogo. La principal política de seguridad en el país es precisamente atacar la violencia desde abajo, desde sus orígenes”, comentó.El funcionario federal dijo que esto quiere decir que se habla de políticas de desarrollo integral.“La política federal tiene que estar vinculada para darles respuesta a los ciudadanos sobre las necesidades más sentidas, una de ellas es la seguridad. La inseguridad no se va a combatir únicamente con políticas policiacas, lo más importante es combatir la causa de la inseguridad, y ahí sí nosotros hemos empezado con el censo de bienestar (…) Tenemos como meta culminarlo al mismo tiempo que termine el año”, finalizó Loera.

