Se integra hoy el Estado a reuniones de seguridad

Ciudad Juárez- Después de nueve días, el Gobierno estatal se integrará desde hoy a las mesas de coordinación de seguridad, que estrenarán nuevo secretario técnico propuesto desde la semana pasada por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.El gobernador Javier Corral presumió ayer el acuerdo celebrado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque apuntó que no sabe quién es el que coordinará las reuniones.“Nosotros instalaremos el día de mañana el nuevo mecanismo de coordinación, ya bajo lo que acordamos con el presidente López Obrador la semana pasada”, manifestó el mandatario de gira por Juárez.La ausencia de funcionarios estatales en las reuniones de seguridad que iniciaron el pasado 3 de diciembre se debía a la oposición de Corral y otros gobernadores a la presencia de los delegados estatales en las mesas, como coordinadores.En el caso de Chihuahua, es Juan Carlos Loera de la Rosa el que coordinaba.Durante la última reunión de la Conago celebrada la semana pasada, la inconformidad fue planteada como condición para integrarse, al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien accedió a que no sean los delegados los que encabecen las sesiones.Aunque van a poder estar ahí, no van a fungir como secretarios técnicos. Corral dijo que aunque Durazo propuso una terna de dos, se elegirá uno que debe cumplir con experiencia en el tema de seguridad y pasar por una prueba de control de confianza.Y agregó: “Un dato que nosotros consideramos que importante es que en esa mesa todos los que participen en torno de las corporaciones policiacas o los mecanismos de seguridad, cumplan con un control de confianza”, agregó el gobernador.“Nuestra mayor apuesta está en una coordinación efectiva”, señaló en torno a reducir la violencia.En las mesas participa Municipio, el Gobierno federal y organismos como derechos humanos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.