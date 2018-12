Detona energía solar en el estado

El Diario / Para este 2019 se proyecta el arranque de dos megagranjas fotovoltaicas con una capacidad de hasta 170 mw

Ciudad Juárez— Debido a la gran cantidad de radiación solar que llega al estado, Chihuahua se ha convertido en una potencia generadora de electricidad fotovoltaica.Actualmente existen 5 parques en operación, y hay otros tres en proceso de construcción, lo que coloca a la entidad como una de las de mayor generación de energía de este tipo en el país.Según datos oficiales, la producción actual de energía solar en la entidad es suficiente para abastecer alrededor de un millón 026 mil hogares.El auge de esta industria en la Chihuahua es tal que en los primeros 9 meses del 2018 llegaron poco más de 20.8 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa a este rubro, una cifra histórica.El sol de Chihuahua atrae cada vez más a las eléctricas “verdes”. Empresas españolas y mexicanas se disputan el mercado conformado por grandes extensiones de tierra expuestas a las características temperaturas extremas del estado, siendo una de éstas la intensidad de los rayos del sol.En los últimos dos años se desarrollaron en el estado 5 parques solares y tres más están en proceso, uno de ellos en esta ciudad fronteriza.Para este 2019 se proyecta el arranque de dos megagranjas fotovoltaicas con una capacidad de hasta 170 mw, que equivalen casi al triple de lo que ahora genera la más grande existente.Un parque solar se conforma por decenas, cientos o miles de celdas que reciben los rayos del sol convirtiéndolos en electricidad, la cual a su vez se usa en los hogares, comercios o industria, directamente o a través de la Comisión Federal de Electricidad a quien se le vende.De acuerdo con datos entregados vía Transparencia por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) de Gobierno del Estado, “Santa María 1” en el municipio de Galeana será el parque solar más grande en el estado con una capacidad de 170 mw. La granja es propiedad de la empresa mexicana Zuma Energía, que inyectará 180 millones de dólares.Considerando un consumo promedio en un hogar de 120 MW, la capacidad de este parque sería suficiente para proveer de energía eléctrica a un millón 020 mil hogares.“Ahumadas” es el otro megaproyecto autorizado en Ahumada y que se pretende esté activo en 2020 con una capacidad de 150 mw, lo suficiente para 900 mil casas. El parque pertenece a la española Bester Energy.El que operará en esta frontera es denominado “Parque Solar Terranova” y tendrá una potencia de 80 megavatios. El complejo de 300 hectáreas, que se construye al suroriente de la ciudad, frente al Cefereso, pertenece a la empresa española X-Elio, que invertirá en el proyecto 97 millones de dólares y generará unos 400 empleos, informó la compañía y el Gobierno municipal.En los planes de “Santa María 1” y “Ahumadas” no se detalló para qué se usará la electricidad generada, mientras que en el local Terranova, la empresa informó que se venderá a la CFE.Chihuahua es uno de los 11 estados del país con mayor producción de energía solar y ocupa el primer lugar –junto con Durango– en número de centrales en operación, de acuerdo con información de las mismas compañías y cifras oficiales.El estado genera 336 de los mil 966 mega watts (MW) que se generan en el país, lo que significa el 17 por ciento de la producción total en territorio mexicano, únicamente precedido por Coahuila que suma 658 MW.Otros estados productores de energía solar son: Sonora, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Jalisco y Querétaro, que trabajan desde una hasta 4 centrales solares cada uno para un total de 34 plantas en operación.En el caso particular de Chihuahua, el parque “Los Santos Solar”, ubicado en la comunidad de Moctezuma, municipio de Ahumada, es uno de los más importantes con la generación de 35 millones de kilowatts hora al año que se destinan al sector privado, específicamente a una empresa manufacturera del sector automotriz y una red de instituciones educativas.Especialistas en materia energética y la SIDE refieren que el auge solar comenzó a partir de 2016.Primero comenzó con “Los Santos Solar” en Ahumada, parque que arrancó en 2017 con una capacidad instalada de 16 MW y que provee de energía eléctrica a la Universidad La Salle. La inversión fue de 35 millones de dólares.Luego el parque Fotovoltalcamargo construido en el municipio de Camargo y que es propiedad de la firma Balam Fund. Su cliente principal es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con una capacidad de 35 MW con una inversión de 45 millones de dólares, según la información que proporcionó vía Transparencia la SIDE.En 2018 se tiene el registro del inicio de tres granjas solares. La más grande se ubica en Ascensión, que con una capacidad de 60 MW provee a la compañía Telefónica. Dicha empresa de comunicaciones se alimenta en un 40 por ciento de la energía generada en esta granja. Bas Corporation invirtió en este proyecto 75 millones de dólares.En el punto Ojinaga-Camargo Blue Global Energy inyectó 45 millones de dólares para desarrollar una granja de paneles fotovoltaicos con capacidad de 30 MW para suministrar energía a la CFE.Esta misma empresa tiene un parque más en Jiménez, cuyo cliente principal también es la CFE. En este la capacidad es 30 MW y se invirtieron 45 millones de dólares.La SIDE especificó en el documento entregado a través de Infomex que al momento de la respuesta de la solicitud de información la capacidad total de las granjas solares en Chihuahua es por 171 MW.Considerando también un consumo medio por casa de 120 MW, la producción actual de los paneles solares que funcionan en la región bastaría para dotar de electricidad a un millón 026 mil propiedades.Estadísticas de la Secretaría de Economía dan cuenta también del auge en proyectos para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.En este rubro la Inversión Extranjera Directa (IED) tocó récord en los primeros nueve meses de 2018.De enero a septiembre de 2018 la IED captada en el ramo mencionado sumó 20.8 millones de dólares.El segundo trimestre del año fue el que reportó la mayor cantidad con 17.7 millones de dólares.La información histórica de la distribución de IED por estado y rubro de inversión indica que en la categoría de generación de energía eléctrica el capital extranjero dirigido al estado permaneció en cero desde 2013, cuando en aquel año se contabilizó un millón de dólares.En 2018 nuevamente retomó fuerza al captar 20.8 millones de dólares en lo que va del año, una cifra record desde que se lleva el registro, que data de 1999.La mayor cantidad anterior registrada en este ramo de inversión fue en 2003, cuando el estado captó 11.3 millones de dólares en capital para proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.A nivel nacional la IED en el sector eléctrico se contabilizó por 2 mil 082 millones de dólares de enero a septiembre, la mayor cantidad de la que se tiene registro.Los recursos provienen principalmente de España e Italia, según información oficial.Felipe Galán Uribe, especialista en energía del despacho consultor Sólo Negocios, explicó que la Reforma Energética abrió un nuevo modelo de negocios que permite a empresas extranjeras inyectar su capital en este sector.A ello se suma que Chihuahua es una de las mejores regiones del mundo para catapultar la energía solar: grandes extensiones de terreno y temperaturas extremas son factores que incentivan el desarrollo de las granjas.A través del sistema de Infomex se requirió a la CFE el total de contratos con empresas privadas en el estado para la distribución de energía solar mediante paneles solares.A ello la subsidiaria de distribución respondió que de 2012 al corte actual de 2018 se tienen seis contratos. Sin embargo, precisa que al ser una relación comercial y bajo la premisa de protección de datos personales, se reserva el nombre de las compañías.La Comisión Reguladora de Energía ha entregado en el estado de Chihuahua en los últimos tres años, cuatro permisos en el para la generación e importación de energía eléctrica.Dos de ellos se otorgaron en 2016. Uno el 28 de enero para la empresa ENR Chi, S. A. de C. V, mientras que el otro fue el 25 de agosto para Parque Solar Alsacia I, S. A. de C. V.El primero se concluyó el 12 de diciembre de ese mismo año, mientras que el segundo finalizó en octubre de 2016.El 19 de enero del 2017, la CRE otorgó a BNB Villa Ahumada Solar, S. de R. L. de C. V que se concluyó en noviembre de ese mismo año.Mientras que el 26 de octubre de 2017, Parque Solar Alsacia I, S. A. de C. V. volvió a obtener otro permiso de la dependencia federal, que se terminó en enero de este año.Respecto al tipo de uso, la CRE afirmó que por protección de datos personales, no podía dar a conocer si los permisos eran comerciales e industriales.El uso de energía solar en los hogares y comercios Ciudad Juárez ha cobrado auge en los últimos cinco años.Una de las empresas que brinda este servicio es Solfuturo, que llegó al mercado en el 2009, para dedicarse a la instalación de paneles solares, cuando se dieron los primeros cambios en la Ley de Energía Eléctrica.Jesús Bojórquez Kamergán, director general de la compañía, dijo que cada vez hay más interés por parte de los juarenses para recurrir a este tipo de energías renovables, ya que los costos de la Comisión Federal de Electricidad siguen siendo altos a pesar de la Reforma Energética.En los nueve años que tienen en el mercado han logrado 2 mil contratos con 500 clientes, de los cuales un 80 por ciento corresponde a casas residenciales, 15 por ciento a comercio y 5 por ciento a industriales. Dijo que aunque en los primeros cinco años de operación fueron pocos los servicios que se ofrecían, en los últimos cuatro la demanda ha crecido hasta en 200 por ciento.Además de un ahorro de energía hasta en un 90 por ciento, otros de los beneficios es el cuidado del medio ambiente con el uso de esta alternativa.Aunque su costo es elevado, afirmó que la inversión se regresa dentro de cinco años.La instalación de paneles en una casa chica tiene un costo aproximado a los 100 mil pesos, mientras que en un local pequeño pudiera representar una inversión de al menos 150 mil pesos.“Pasados cinco años se recupera la inversión que se realizó porque los recibos de la CFE empiezan a llegar inmediatamente más bajos”, expresó.Agregó que el Fideicomiso de Ahorro de Energía (Fide) ofrece financiamiento para que todo tipo de empresas se conecten, además de que también existen estímulos para hogares.Para ello tiene que firmarse con contrato de medición neta con la CFE, en el que se compensa al cliente que genera su propia energía como manera de animar a los consumidores a que inviertan en fuentes renovables.Los paneles los traen directamente desde China, ya que afirmó que en México no existe nadie que los fabrique.Bester Energy (España)• Ahumadas (ACTIVO)• Año de arranque: 2020• Capacidad: 150 MW• Municipio: Ahumada• Cliente: ¿?• Inversión: 150 mddBas Corporation (España)• Kaixo Solar (ACTIVO)• Año de arranque: 2018• Capacidad: 60 MW• Municipio: Ascensión• Cliente: Telefónica• Inversión: 75 mddX-Elio (España)• Parque Solar Terranova (En proceso)• Año de arranque: 2019• Capacidad: 80 MW• Municipio: Juárez• Cliente: CFE• Inversión: 97 mddBalam Fund (México)• Parque Fotovolcamargo (ACTIVO)• Año de arranque: 2017• Capacidad: 35 MW• Municipio: Camargo• Cliente: CFE• Inversión: 45 mddBlue Global Energy• Torreoncitos (ACTIVO)• Año de arranque: 2018• Capacidad: 30 MW• Municipio: Jiménez• Cliente: CFE• Inversión: 45 mddRancho El Trece Solar (ACTIVO)• Año de arranque: 2018• Capacidad: 30 MW• Municipio: Ojinaga-Camargo• Cliente: CFE• Inversión: 45 mddBuenavista Renewables• Los Santos Solar (ACTIVO)• Año de arranque: 2017• Capacidad: 17 MW• Municipio: Ahumada• Cliente: Universidad La SalleZuma Energía (mexicana)• Santa María 1 (en proceso)• Año de arranque: 2019• Capacidad: 170 MW• Municipio: Galeana• Cliente: ¿?• Inversión: 180 mdd