Se recrudece 'guerra' entre Estado y Cuauhtémoc

Cuauhtémoc— El presidente municipal de Cuauhtémoc, Carlos Tena, calificó como una “guerra de papel” la relación que se llevará con el Gobierno del Estado debido a la relación formal por escrito que se dará a partir de la reactivación del Mando Único y la cancelación de programas viales y de seguridad.Entre los oficios que se habrán de presentar al Mando Único, está la petición de integrar a los policías en las labores que tenían antes de ser detenidos, ya que al momento, se integran a las actividades del operativo de seguridad navideño, pero sin el porte de arma.“Lo que digo yo ahora es una ‘guerra de papel’, ahora lo estamos haciendo todo por oficio para que los muchachos anden a gusto”, mencionó Tena Nevárez, quien agradeció la asistencia de la Policía Militar y reiteró que esta “guerra de papel” empezará con la defensa jurídica de futuras imputaciones que se hagan contra los agentes señalados como faltos de exámenes de confianza y demás imputaciones que realice la Fiscalía General del Estado.Refirió que ante la reactivación del Mando Único en Cuauhtémoc, se retiraron los puntos de revisión en alcoholemia en la ciudad, la circulación de tránsitos en el Corredor Comercial y la eliminación del Grupo Especial K9, que, dijo, “atrajeron un incremento de algunos incidentes”.Mencionó que tan sólo este fin se presentaron 26 accidentes viales, como resultado de la falta de operativos de revisión en el consumo de embriagantes, así como el “Operativo Carrusel” que hacía presencia de elementos policiacos en la carretera al seccional de Álvaro Obregón para inhibir el exceso de velocidad.Dijo que para estos días se estima la visita del secretario General de Gobierno a Cuauhtémoc para atender la relación con el Gobierno Municipal y establecer, luego de dos meses de gestión, una entrevista con el gobernador del Estado.Tena Nevárez dijo que de su parte, se tiene la mejor disposición para coadyuvar con el trabajo del Gobierno del Estado y mejorar la relación con el municipio, para retomar ese tiempo en el que existía una comunicación directa y una amistad en lo personal con Javier Corral Jurado.Reintegran a agentes detenidosLos policías detenidos el pasado 28 de noviembre fueron integrados ayer al “Operativo navideño de seguridad”, aunque sin portar armas.Al pase de lista se invitó a participar a elementos de la Policía Militar que el Gobierno federal dispuso para colaborar en las labores de seguridad de ciudades con altos índices delictivos.En torno al administrador de la corporación policiaca, Efrén Peñaflores Rodríguez, se dejó a criterio de él la decisión de reintegrarse su puesto, designado por el Gobierno municipal; aunque su presencia en el lugar dio por hecho que habrá de continuar bajo la administración de los asuntos administrativos de la corporación.Chihuahua y sus municipios requieren de cuerpos de seguridad pública que actúen dentro del marco de la ley, afirmó la diputada Georgina Bujanda, presidente de la comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, luego de que los elementos de la Policía municipal de Cuauhtémoc que fueron detenidos retomaron sus funciones como agentes de la corporación.La legisladora expuso que se debe trabajar en apego a la legalidad y más cuando se trata de órganos de gobierno y dependencias encargadas de la seguridad de la población y debe ser obligación del alcalde cuauhtemense enviar a los agentes en cuestión a que realicen los exámenes de control y confianza y de acreditarlos integrarlos a las filas de la Policía municipal y de lo contrario darlos de baja.Dijo que desafortunadamente los conflictos entre el municipio y el estado se originan por qué no se actuó dentro del margen de la ley, pues acusó al alcalde de reclutar a personas sin los conocimientos, ni la preparación para ser policías y les entregó un uniforme y un arma, pasando por encima de las leyes y esto no se puede permitir.Agregó que no existen “lagunas legales”, por las que se puedan librar las responsabilidades pues la ley para el uso de armas es clara y refiere concretamente los requisitos necesarios para ello, por lo que hizo un llamado a las autoridades municipales a que cumplan con la ley.• Reintegrar a los policías en las labores que presentaron antes de ser detenidos, ya que fueron reactivados al operativo de seguridad navideño, sin el porte de arma• Defensa jurídica de futuras imputaciones que se hagan contra los agentes, como falta de exámenes de confianza• Regreso de los puntos de revisión en alcoholemia, la circulación de tránsitos en el Corredor Comercial y el Grupo Especial K9

