Ciudad de México— Un tribunal federal ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión contra César Duarte por los presuntos desvíos de 250 millones de pesos al PRI en 2016, e instruyó turnar el expediente a un juez federal para que determine si debe o no autorizar el mandato de captura.El Primer Tribunal Colegiado Penal de Toluca resolvió cancelar la aprehensión porque estimó que el juez del fuero común de Chihuahua que la ordenó en diciembre de 2017 no es competente, dado que los recursos involucrados en este asunto son del ramo educativo, mismos que por ley se consideran federales.Contra el exgobernador, defendido por Alonso Aguilar Zinser y Ricardo Sánchez Reyes Retana, se han librado 21 órdenes de aprehensión, de las cuales sólo una correspondía a un caso federal de la FEPADE. Ahora, serán dos los asuntos en esa jurisdicción."Los recursos económicos otorgados al Estado de Chihuahua serían destinados al rubro de educación, a través de un subsidio, el cual tiene la característica de ser recurso público federal; de ahí que el Juez competente para conocer del delito de peculado cuando el bien jurídico se trata del patrimonio de la Federación, lo es un juez federal en materia penal y no el del fuero local", señala el amparo confirmado ayer."Se corrobora lo anterior por el hecho de que los recursos asignados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de Finanzas del Estado de Chihuahua, no tuvieron otro objetivo más que el que fueran a parar a las cuentas del PRI, creando para ello cuatro contratos, los cuales fueron exentos de licitación pública".Conforme al resolutivo de primera instancia, ahora confirmado, el Juez de Control del Distrito Judicial de Morelos en Chihuahua deberá dejar insubsistente la orden de aprehensión contra Duarte por el delito de peculado en la causa penal 780/2017.Enseguida, deberá dictar una nueva resolución en la que afirme que carece de competencia legal para emitir la orden de aprehensión solicitada.Lo que no está del todo claro es si ahora el pliego de consignación será devuelto a la Fiscalía de Chihuahua para que pida la captura a un juez federal o si el propio colegiado remite directamente el expediente al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.El colegiado votó en forma unánime en favor del proyecto del magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia, quien propuso confirmar el amparo concedido en primera instancia por el Juez Décimo de Distrito del Estado de México.El órgano jurisdiccional asumió el criterio del Décimo Tribunal Colegiado en la Ciudad de México, que el 6 de abril pasado sentenció que el caso de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN del PRI, debía ser turnado a un juez federal por la naturaleza de los dineros involucrados.Una vez que el asunto de Gutiérrez pasó al fuero federal, el pasado 31 de agosto, la PGR se desistió ante un juez de control de la acusación y el proceso fue cancelado.

