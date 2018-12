Inhabilitan a extitulares de la JCAS y la JMAS

Chihuahua— La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a dos exfuncionarios estatales de la pasada administración al señalarlos por hechos de corrupción.La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), informó que dos exdirectivos de ese organismo en la administración pasada, fueron declarados responsables de actos administrativos ilícitos, por lo cual fueron inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ejercer cargos públicos durante los próximos dos años. Los dos exfuncionarios sancionados son Raúl Javalera, expresidente, y Carlos Alonso, quien ocupó la presidencia tanto de la JCAS como de la JMAS.Añadió que como resultado del proceso disciplinario P.A.D. 009/2017 de la SFP de Chihuahua el expresidente de la JCAS, Raúl Enrique Javalera Leal, y el exdirector técnico, Carlos Daniel Alonso Guzmán, fueron encontrados culpables de actos de corrupción.Agregó que la investigación comprobó que ambos ordenaron la construcción de una obra pública en la ciudad de Camargo, sin una licitación previa y adjudicaron el contrato sin cumplir con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios del Estado de Chihuahua.En el mismo proceso disciplinario, se determinó que los ingenieros Jesús Yovanko de los Santos Ortega y Benjamín Palma Villalobos, fueron declarados como no responsables administrativamente; por lo que la autoridad administrativa ordenó la reinstalación en sus funciones.Javalera, además de estar en la JCAS, fue director de la Comisión Estatal de Vivienda en la pasada administración, mientras que Alonso era personal técnico de la JMAS, posteriormente fue nombrado presidente del organismo de manera interina, hasta que le dieron el nombramiento oficial.El caso del que se les acusa es por la promesa de la construcción de un acueducto que abastecería agua a la petroquimica de Pemex ubicada en Camargo, por la cual se emitió un presupuesto de más de once millones, pero esta nunca se realizó, según información de la dependencia estatal.En particular, la obra de Camargo se contrató a la empresa Gameros SA. DE. CV, a la cual nunca se le pagó por el inicio del trabajo, además que no fue licitada sino hasta meses después de comenzada.

