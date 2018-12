Cuauhtémoc— El alcalde Carlos Tena Nevárez acusó ayer a elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de la desaparición de 90 armas, luego de la revisión que derivó en el arresto de 11 policías municipales el pasado 28 de noviembre.“Iremos a la PGR a denunciar a quien corresponda por el robo de estas armas propiedad del Municipio”, advirtió.Al respecto, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, dijo que las armas de fuego fueron aseguradas a la Policía Municipal y están a disposición del Ministerio Público.Agregó que Servicios Periciales les realizará pruebas de balística y una vez concluidas serán entregadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).Tena Nevárez dijo que solicitará una revisión a la Sedena para validar el faltante de este armamento y con esa relación dar parte a la Procuraduría General de la República con el fin de deslindarse del resultado de esa “consignación” de armas.“Me preocupa mucho ver dónde puedan aparecer y que nos vinculen con alguna situación después”, comentó el alcalde de Cuauhtémoc.Las armas se decomisaron durante la revisión efectuada el pasado 28 de noviembre, lo que derivó en el arresto de 10 agentes y su director con el argumento de que no acreditaron la portación de arma de fuego, situación que el alcalde calificó como una “redada” y un “asalto” a la comandancia.El pasado miércoles un juez determinó que la CES no tenía facultades para realizar la inspección de las armas de los policías municipales de Cuauhtémoc, mucho menos realizar el arresto por esta situación, por lo que decidió exonerar a los acusados.En cuanto a las licencias para el porte, el comisionado Aparicio informó ayer que se realizarán revisiones aleatorias en los pases de revista diarios por parte del Mando Único, para verificar que todos los municipales las tengan.La CES dio a conocer que en caso de detectar a personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) portando armas de fuego que no se encuentren dentro de la licencia oficial colectiva, o bien que la persona que la porte no cumpla con los requisitos para desempeñarse como policía, serán remitidos al agente del Ministerio Público y llevados ante un juez.La FGE también advirtió que en caso de que se haga uso indebido de la licencia oficial colectiva, ésta puede ser revocada en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.Reintegran a policíasexoneradosEl alcalde Tena Nevárez informó que los agentes recientemente exonerados del delito de portación ilegal de arma de fuego serán asignados al operativo navideño que busca ofrecer certeza de seguridad en la zona comercial de Cuauhtémoc.Cuestionado en torno al destino del director de la corporación policiaca Efrén Peñaflores Rodríguez, el edil comentó que habrá de preguntarle si desea o no continuar en el encargo. “Tengo entendido que sufrió muchas vejaciones ahí dentro de los separos en Fiscalía, amenazas, etc., pero voy a dejar que él tome la decisión”, dijo.Recordó el caso del Mando Único que se instaló en Bachíniva, en donde los agentes municipales fueron llamados a cursos para luego integrarlos al Mando Único Policial, situación que, dijo, no se presentó en Cuauhtémoc.

