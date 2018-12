Chihuahua– Un déficit superior a los mil 600 millones de pesos (mdp) enfrenta la Secretaría de Salud, informó el titular de la dependencia Jesús Enrique Grajeda Herrera, durante la comparecencia que tuvo ante los diputados locales para definir el presupuesto 2019.La secretaría solicitó 6 mil 367 millones de pesos, aunque Grajeda Herrera reconoció que se requiere por lo menos un 25 por ciento más para cubrir las necesidades y pasivos que tiene la dependencia.Expuso que en lo que respecta al Seguro Popular y Servicios de Salud –cuyas aportaciones son federales por la cantidad de 4 mil 289 mdp– el 80 por ciento se destina al pago de nómina y servicios administrativos, mientras que de las aportaciones estatales –que son 2 mil 078 mdp y que van destinadas al Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal)–, alrededor del 50 por ciento es para ese mismo concepto.Expresó que, el próximo 15 de diciembre se lanzará un nuevo proceso licitatorio para la adquisición de medicamento, así como para la empresa que se habrá de encargar de la distribución y con esto se espera reducir de forma considerable el faltante que se tiene en insumos médicos.Afirmó que se ha dialogado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la conclusión de los hospitales de Oncología y de Especialidades en Ciudad Juárez, mismos que la anterior administración estatal dejó inconclusos, sólo en obra negra e indicó que ya se platicó con un despacho de arquitectos para el rediseño de la obra, mismo que tardará entre cuatro y cinco meses y una vez que se tenga iniciarán los trabajos para los cuales se requieren de por lo menos 2 mil millones de pesos para dejarlos completamente terminados y equipados.De esta manera, Grajeda Herrera, explicó que de los 6 mil 367 millones de pesos que solicita, 74 mdp son destinados para la propia Secretaría de Salud; mil 452 mdp van para Ichisal; 3 mil 375 mdp a Servicios de Salud; y mil 456 mdp para el Seguro Popular. En este rubro, debido a que no se tiene la certeza de qué va a ocurrir con este servicio, el recurso es similar al que se destinó para el presente año.Dijo que, aún desconocen si el Seguro Popular va a desaparecer o se habrá de fusionar con otra dependencia, pues el Gobierno Federal no ha girado instrucciones en ese sentido y por eso es que se decidió dejar el presupuesto igual al que operó este año.Informó que se destinarán 68.2 mdp de pesos para Salud Mental, área que dijo, es relativamente nueva y se busca fortalecer para mejorar su atención; mientras que, para prevención de la obesidad infantil y juvenil, en donde Chihuahua se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional, únicamente se destinarán 4.5 mdp.En términos generales, el presupuesto solicitado supera por 945 mdp al recurso aprobado para el 2018, sin embargo, Jesús Enrique Grajeda Herrera, comentó que se requiere de por lo menos 8 mil 444 mdp, cifra que no se va a obtener.

