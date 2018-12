Cuauhtémoc— Cuestionado en torno a la resolución de un juez por la liberación de 11 agentes policiacos y del director administrativo de la Policía municipal de Cuauhtémoc, el fiscal de Zona Jesús Manuel Carrasco Chacón exhortó al ayuntamiento dirigirse por el camino de la legalidad.“Para mi en lo particular en todo momento existe un delito de portación ilegal de arma, incluso el de usurpación (de funciones)” comentó Carrasco Chacón al referir el dicho de Efrén Peñaflores que dijo en audiencia que no se ostentaba como director de Seguridad Pública en Cuauhtémoc, sin embargo agregó que se tienen documentos en donde Peñaflores Rodríguez firma como titular de una dependencia que por decreto constitucional, le corresponde al titular del Mando Único en Cuauhtémoc.Refirió la claridad que se marca en la ley para la contratación de policías, en donde primeramente se deben acreditar una serie de cursos y exámenes de confianza, para luego ser contratados por el municipio y posteriormente tramitar su porte de armas, situación que atribuyó no se dió en el caso de Cuauhtémoc.“No eran agentes de la policía municipal, no se puede reincorporar a personas que no sean agentes, hay que acreditar confianza, exámenes de capacitación, luego viene la contratación y la licencia” comentó el fiscal, por eso es que envió un exhorto al Gobierno municipal a atender este tema de la contratación de elementos en base a lo que se establece en la ley.En torno a la liberación de los agentes, se mencionó que existen dos vías para tratar el asunto, la primera, apelar a lo dictaminado por el juez y la segunda, continuar con la investigación y pedir la formulación de la imputación del delito.“El que no haya vinculación a proceso, no significa que no se haya cometido un delito” mencionó Carrasco Chacón quien mencionó que con esta resolución, no necesariamente se cierra la carpeta de investigación.