Chihuahua–El representante en adquisiciones de la empresa Giramsa, Rafael Ochoa, señaló que el Gobierno del Estado incurrió en irregularidades al no informar de una licitación para la compra de equipo de seguridad para las corporaciones policiacas, ya que no las publicó a través del portal de Compranet o en el Diario Oficial de la Federación y que solamente fueron difundidas a través de la página en Facebook del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en donde se liga con el sitio de la Secretaría de Hacienda del Estado, pero por tratarse de fondos federales, según explicó, se debió subir al sitio oficial Compranet. Añadió que solamente unas cuantas empresas se enteraron de la publicación y que el proceso se cerró del jueves.Según la licitación, el proceso estuvo abierto desde el 24 de noviembre para la adquisición de las bases y fue cerrado el seis de diciembre. El proceso es para comprar 582 cascos y 582 chalecos contra balas, así como 460 esposas y la misma cantidad de guantes tácticos.A decir de Ochoa, los recursos para la compra de este equipo provienen de Fortaseg, por lo que las licitaciones tienen que ser abiertas a nivel nacional. “Estábamos esperando la licitación, y luego no enteramos que ya salieron las bases y que lo subieron al Facebook, y eso no es la vía oficial”, dijo. Explicó que debido a los costos de los artículos, se trata de una licitación que está por encima de los 10 millones de pesos.Agregó que otra de las observaciones que le hacen al proceso es que casi todos los inscritos en la licitación son personas físicas en lugar de empresas, además de que no hay garantía que tengan las certificaciones para cumplir con la Norma que establece de la Secretaría de Gobernación. Recalcó que se puede destacar la participación de RPS, empresa relacionada con el exdirector de la Policía Municipal de Chihuahua, Lázaro Gaytán.Añadió que estas irregularidades además de generar protestas de varias empresas, puede poner en riesgo la asignación de los recursos provenientes del Fortaseg, ya que la norma marca que estos procesos deben ser publicados a través de Compranet y en el Diario Oficial de la Federación.

