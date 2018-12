Chihuahua– La reestructura a 25 ó 30 años de los 48 mil millones de pesos de deuda soberana estatal de Chihuahua dejará prácticamente sin capacidad de crecimiento y desarrollo a las siguientes cinco generaciones de gobernadores, dijo ayer el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Capítulo Chihuahua (IMEF), Carlos Rafael Grado Salayandía.Durante entrevista consideró que esta negociación sólo tiene como beneficio liberar liquidez a la presente administración y obtener un mayor plazo de pago de 25 ó 30 años, porque definitivamente se pagará más de interés, considerando que es muy probable que en unos días más aumentará de nuevo la TIIE, y otras cuatro veces más durante 2019.La estrategia es la manera de liberar la liquidez porque no se tendría que pagar grandes cantidades; éste sería el único beneficio en términos financieros. “No veo otro”.Subrayó que el plazo es lo único que se pueda sacar adelante para pagar menos capital, eso libra la liquidez que el gobierno del Estado no tiene ahora, ya que sólo dispone del cinco por ciento de lo que son los fondos libres, una vez que hace comparación con ingresos y gastos.Aquí la pregunta entonces es, dijo: ¿Qué va a pasar con las siguientes cinco generaciones de gobernadores de Chihuahua y cómo van a crecer y generar infraestructura? El experto en finanzas se respondió enfático: “No tendrán capacidad”.Para salir adelante, las siguientes administraciones tendrán que recurrir al empresariado y a los contribuyentes individuales para pedir un mayor apoyo a través de incrementos en impuestos locales y servicios.Tal vez pedir que por un año paguen un 4 por ciento de Impuesto Sobre Nómina, en lugar del 3%; una mayor aportación por la Revalidación Vehicular, replaqueo y otros rubros a fin de incrementar los ingresos propios.Los siguientes gobernadores requerirán de generar nuevas estrategias financieras como bajar recursos del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo, obtener capital a fondo perdido; capital a la par para hacer infraestructura sostenible y sustentable para crecer en competitividad y atraer inversión nacional y extranjera a Chihuahua.También se podría trabajar con asociaciones público-privadas, como se hizo con el acueducto Conejos-Médanos, donde el sector privado toma el control de la operación, administración y asume los ingresos en 10 o 15 años, para luego entregar la obra al Estado.Otra estrategia para hacer obras de infraestructura es el arrendamiento financiero, que no requiere pagar capital en una sola emisión, sino mensualmente a cinco años se puede pagar lo que corresponda.De otra forma, los siguientes cinco gobernantes no tendrán más margen de maniobra para detonar la obra pública e infraestructura, así como para elevar la competitividad de la entidad y hacerla más atractiva para la inversión nacional y extranjera.Carlos Grado Salyandía también señaló que la reestructura de la totalidad de la deuda pública estatal ya no depende sólo del Ejecutivo y Legislativo estatal, sino de entidades federativas como Banobras porque también incluiría la deuda indirecta, la de bonos carreteros y también el saldo de la reciente reestructura por más de 20 mil millones que se negoció en febrero de este año.Señaló que tendrá mucho que ver la propuesta de garantías que ofrecerá el Gobierno de Chihuahua a la banca, considerando que técnicamente se encuentra en quiebra, al no disponer de recursos necesarios ni siquiera para pagar los sueldos y prestaciones para este mes., según lo declarado por el mismo gobernador.Grado Salayandía dijo que la Secretaría de Hacienda del Estado no sólo debe recurrir ahora al Congreso del Estado a gestionar una nueva reestructuración de la deuda pública, sino también a la misma banca y asociaciones especializadas para encontrar la mejor propuesta integral.Observó que en la pasada negociación con la banca hubo una serie de errores que no permitieron proyectar en las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018, los incrementos esperados a las tasas de interés.El presidente de IMEF Chihuahua dijo que dadas las condiciones de mercado, las instituciones financieras incrementan las tasas de interés y en unos días, lo más probable es que el Banco de México suba la tasa de referencia interbancaria.Recordó que se encuentra en el 8.0 por ciento y subiría a 8.25, afectando a los que tienen deuda actual a tasa variable de TIIE a 28 días. Con estos ajustes se ha ido incrementando el costo financiero de las empresas, familias y sobre todo del gobierno del Estado.Todo aquel ahorro que tenía de los cerca de los 800 millones de pesos mensuales por la reestructura de los 20 mil 200 millones de pesos “se enterraron” en el incremento de las tasas de interés.Precisó que las proyecciones financieras del gobierno eran de obtener ahorros, y sí los obtuvieron, porque si no estarían pagando mucho más.Antes de la reestructura se pagaba el TIIE más 1.3% y con la reestructuración se fue al 0.89%, cuatro décimas menos, pero el incremento de las tasas fue superior a eso.Para la reestructura de los 48 mil millones de pesos de la deuda estatal se tiene que determinar específicamente con base en las variables que se determinan en las finanzas, saber de la tasa de interés a pagar y qué garantías se les pedirán.Precisó que la reestructura del total de la deuda pública estatal, se haría si lo acepta Banobras, ya que es quien firmaría la garantía de la otra deuda que no es directa con los bancos comerciales, como son los bonos y certificados carreteros.El presidente de IMEF planteó que es necesario ver cómo se haría una sola deuda o reestructuración de lo que son los bonos carreteros, si lo aprueba y avala Banobras, así como con la que ya se hizo de los 20 mil 200 millones de pesos.Recomendó a las autoridades aclarar específicamente cómo van a proyectar el incremento de las tasas de interés para el futuro. Insistió en que en lo que resta del mes se ajustará nuevamente en 0.25 puntos, además de que en 2019 se prevé que vengan de tres a cuatro incrementos más.Alertó que en la anterior reestructura el gobierno no tomó la precaución de la aseguranza financiera, no se compraron coberturas en el mercado de futuros para tasas de interés y los incrementos esperados siguientes.Esto es muy importante, porque ayudaría a tener un poco más de ahorros en un mediano y largo plazos.Se tiene que hacer un pronóstico financiero integral, porque no sólo es la reestructuración, ya que se habla de llevarlos a 30 años.Finalmente dijo que será importante que en el presupuesto nacional que se presenta el próximo 15 de diciembre para ser aprobado a más tardar el 31 de diciembre, se incluya a Chihuahua, Coahuila, Nuevo León para que Banobras otorgue crédito y capital del Fondo Estabilizador Financiero a estas entidades para resarcir la mala planeación del presupuesto de la Ley de Ingresos y Egresos y su situación financiera adversa.