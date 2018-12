La bancada de Morena en el Congreso del Estado condicionó su voto para la aprobación del paquete económico 2019 que presentará el Gobierno estatal ante el Legislativo hoy, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo votará en contra.Miguel Ángel Colunga Martínez, coordinador del grupo parlamentario de Morena, adelantó que “si no vemos reflejados nuestros planteamientos en el proyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, no vamos a aprobarlos”.En el mismo sentido comentó el presidente del PRI en el estado y diputado local, Omar Bazán Flores, quien consideró que “así como viene el documento, la bancada del PRI tampoco dará su voto a favor”, dijo.La bancada de Morena busca que se incluyan rebajas en la revalidación vehicular, la habilitación de licencias de conducir permanentes y otros temas de transporte público, mientras que el PRI quiere que se incrementen los recursos para los municipios de la entidad.“No vemos un presupuesto que vaya a detonar la economía de Chihuahua, vamos a razonar nuestro voto de manera negativa respecto a las alzas contempladas en los planes económicos del Gobierno del Estado para el próximo año”, agregó Bazán Flores.Por su parte, Colunga Martínez adelantó que la discusión del paquete económico será difícil “va a ser muy complicado ponernos de acuerdo con el grupo parlamentario del PAN, la aprobación del paquete ‘va para largo’”, consideró.“Nosotros tenemos una agenda ciudadana y no podemos sólo hacer lo que el gobernador quiera, estamos buscando que nuestros planteamientos se incluyan en el paquete y que se agreguen las necesidades de cada grupo parlamentario al documento final”, agregó el legislador.Los diputados locales tienen hasta el 30 de diciembre para aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del próximo año.El proyecto de ley contempla un ingreso 69 mil 628 millones 474 mil 850 pesos en 2019, donde se incluyen ingresos propios, participaciones y aportaciones federales. El egreso se estimó en 72 mil 216 millones 669 mil 688 pesos y no prevé la creación de nuevos impuestos.También se incluye una reducción gradual en el cobro del Derecho Vehicular a automóviles modelo 2010 y anteriores. En caso de modelos 2000 y anteriores el descuento será de hasta el 25 por ciento.• Rebajas en la revalidación vehicular• Habilitación de licencias de conducir permanentes• Incrementar recursos para los municipios

