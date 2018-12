Sedena no había encontrado anomalías en armas de Cuauhtémoc

.- El pasado 6 de septiembre la Secretaría de la Defensa Nacional hizo una revisión de las armas de fuego a la Policía Municipal de Cuauhtémoc sin detectar anomalías, informó una fuente al interior de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).“Resulta extraño que los soldados no encontraron problemas con las armas ni con el porte en la Municipal de Cuauhtémoc y los de la CES si, aquí hay algo raro, como que no cuadran las cosas”, aseguró un efectivo de la CES.El miércoles 28 noviembre la CES detuvo a 10 policías municipales de Cuauhtémoc, así como al director administrativo, porque supuestamente no acreditaron la legal portación de las armas de fuego que traían para el desempeño de su trabajo.Según la CES, la revisión que hicieron al armamento de la municipal correspondió a la responsabilidad del Estado dentro de las licencias 166 y 192 otorgadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).Esas inspecciones, según la CES, son periódicas a fin de corroborar que los usuarios cumplan a cabalidad cada uno de los requisitos y estén registrados en la licencia oficial colectiva.Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la CES, tras la detención de los policías, comentó que durante la revisión se detectaron anomalías, hecho por el cual se detuvieron a los efectivos, junto al director administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc.Una fuente de la CES consultada al respecto, comentó que cada seis meses la Sedena hace revisión de armas de todas las corporaciones y cuando llega a detectar alguna anomalía de inmediato proceden.“A las revisiones que hacen los soldados los agentes tienen que acudir personalmente, llevar sus armas de cargo y el porte que las ampare, si ellos hubieran detectado algo a la municipal de Cuauhtémoc abrían actuado”, aseguró el agente estatal.Ayer, los once policías y su director fueron exonerados de los cargos que les imputó el Ministerio Público.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.